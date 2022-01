Boris Johnson nega ter mentido sobre festa em pleno confinamento

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reiterou nesta terça-feira (18) que ninguém o avisou que uma festa que violava as regras anticovid seria organizada em Downing Street em maio de 2020, como afirmou seu ex-conselheiro Dominic Cummings.

Depois de garantir não ter tido conhecimento da organização da celebração de 20 de maio de 2020, durante o primeiro confinamento, o chefe de Estado conservador mudou de tom.

Pediu desculpa aos deputados após a imprensa revelar que ele compareceu ao evento, um dos muitos que teriam sido organizados em Downing Street ao longo dos confinamentos impostos nos últimos dois anos.

Dominc Cummings, o influente cérebro da campanha do Brexit, acusou Boris Johnson, nas redes sociais, de ter mentido no Parlamento, ao dizer que achava que aquela festa, da qual participou durante 25 minutos e que foi realizada nos jardins da sua residência oficial, era na verdade uma reunião de trabalho.

Cummings assegurou que ele mesmo e outro funcionário avisaram Boris de que a festa estava sendo organizada. O secretário particular do premiê enviou 100 convites para o evento.

"O primeiro-ministro foi avisado sobre esses convites. Ele sabia que era uma festa. Ele mentiu no Parlamento", tuitou Cummings, que não poupa injúrias contra seu ex-chefe desde que renunciou em novembro de 2020.

Além disso, em seu blog, acrescentou que Boris Johnson minimizou a importância de suas preocupações e se declarou disposto a "afirmar isso sob juramento" - tanto ele quanto outras testemunhas.

Um porta-voz do chefe de Governo negou. "É falso dizer que o primeiro-ministro foi avisado com antecedência sobre este evento", replicou.

Segundo ele, Johnson "implicitamente" acreditava que se tratava de uma reunião de trabalho. O assessor ressaltou que já está em andamento uma investigação interna a este respeito, liderada por uma alta funcionária de alto escalão, Sue Gray.

O próprio Dominic Cummings esteve no centro das atenções por ter violado as regras anticovid na primavera de 2020 (outono no Brasil), ao viajar com a família em pleno confinamento total, algo que era proibido.

Os pedidos de renúncia de Johnson nos últimos dias vêm aumentando, inclusive de suas fileiras.

Downing Street também pediu desculpas à rainha Elizabeth II por duas festas que aconteceram em abril de 2021, na véspera do funeral de seu marido, o príncipe Philip.

