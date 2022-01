Betis goleia Alavés (4-0) e se consolida no pódio do campeonato espanhol

O Betis se consolidou nesta terça-feira na terceira posição da tabela ao vencer o Alavés (18º) por 4 a 0 em jogo da 21ª rodada da LaLiga, que é liderada pelo Real Madrid.

Dois gols de Borja Iglesias (11 e 41) e outros de Sergio Canales (28) e Juanmi (54) deram os três pontos ao Betis, que voltou a vencer na LaLiga após suas duas últimas derrotas e um empate.

Os jogadores comandados por Manuel Pellegrini vivem um bom momento depois de se classificarem para as quartas de final da Copa do Rei no fim de semana em um clássico polêmico contra o Sevilla, no qual venceram por 2 a 1.

A partida foi suspensa no sábado depois que o jogador do Sevilla Joan Jordán foi atingido por uma barra de plástico lançada em campo e foi retomada no dia seguinte.

Depois dessa vitória, o Betis conquistou uma nova vitória nesta terça-feira diante do fraco Alavés, que continua na zona de rebaixamento.

'El Panda' Iglesias abriu o placar com uma cabeçada (11) em meio ao domínio firme do time 'Verdiblanco', materializado nas boas jogadas de Sergio Canales, 'maestro' do Bétis, com o francês Nabil Fekir.

Canales marcou o segundo com um chute de pé esquerdo no canto superior (28) e antes do intervalo Iglesias aproveitou uma passe errado para marcar diante do goleiro Fernando Pacheco (41).

Após o intervalo, o Alavés avançou suas linhas em busca do gol, mas isso só serviu para sofrer contra-ataques do Betis, como o que Juanmi culminou com umaa bola por cobertura diante da saída de Pacheco para fazer 4 a 0 (54).

O atacante do Betis marcou assim o seu décimo segundo gol na LaLiga, alcançando o jogador do Real Madrid Vinicius Junior na vice-artilharia, atrás apenas de Karim Benzema (17 gols).

No outro jogo do dia, o Espanyol (11º) empatou em 2 a 2 com o Cádiz (18º), que continua na penúltima posição da tabela depois de um jogo com dois gols nos acréscimos.

Manuel Morlanes colocou o Espanyol na frente aos 10 minutos e Álvaro Negredo empatou no início do segundo tempo (55). Iván Alejo fez para o Cádiz nos descontos (90 + 1) aquele que parecia que seria o gol da vitória mas Raúl de Tomás deixou tudo igual novamente quase no apito final (90 + 5), na estreia do treinador Sergio González no comando do Cádiz, após a demissão de Álvaro Cervera há uma semana.

O Cádiz, que acumula oito jogos sem vencer, reagiu após o 1-1 pressionando um Espanyol que tinha havia sido claramente superior no primeiro tempo mas que diminuiu o ritmo na segunda etapa.

-- Resultados e programação dos jogos da 21ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- 22 de dezembro:

Athletic Bilbao - Real Madrid 1 - 2

- Domingo 16 de janeiro:

Elche - Villarreal 1 - 0

- Terça-feira 18 de janeiro:

Betis - Alavés 4 - 0

(17h30) Cádiz - Espanyol

- Quarta-feira 19 de janeiro:

(15h00) Celta - Osasuna

(17h30) Valencia - Sevilla

- Quinta-feira 20 de janeiro:

(15h00) Getafe - Granada

- Quarta-feira 16 de fevereiro:

(15h00) Atlético de Madrid - Levante

Sem data:

Mallorca - Real Sociedad

Barcelona - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 45 18 27

2. Sevilla 44 20 13 5 2 31 13 18

3. Betis 37 21 11 4 6 37 24 13

4. Atlético de Madrid 33 20 9 6 5 33 24 9

5. Real Sociedad 33 20 9 6 5 22 21 1

6. Barcelona 32 20 8 8 4 31 23 8

7. Rayo 31 20 9 4 7 27 21 6

8. Villarreal 29 21 7 8 6 33 23 10

9. Athletic 28 21 6 10 5 20 17 3

10. Valencia 28 20 7 7 6 32 32 0

11. Espanyol 26 20 7 5 8 23 24 -1

12. Osasuna 25 20 6 7 7 20 25 -5

13. Granada 24 20 5 9 6 24 27 -3

14. Celta 23 20 6 5 9 22 23 -1

15. Elche 22 21 5 7 9 21 28 -7

16. Mallorca 20 20 4 8 8 17 30 -13

17. Getafe 18 20 4 6 10 13 21 -8

18. Alavés 17 21 4 5 12 16 34 -18

19. Cádiz 14 20 2 8 10 15 34 -19

20. Levante 11 20 1 8 11 21 41 -20

