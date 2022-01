Barril de Brent alcança seu preço mais alto desde 2014

O barril de Brent atingiu, nesta terça-feira (18), seu preço mais alto em mais de sete anos, alimentado por tensões geopolíticas, perturbações na oferta e demanda crescente, apesar da preocupação com a variante ômicron.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte chegou a US$ 86,84 nos mercados asiáticos, um recorde desde 30 de outubro de 2014, quando atingiu US$ 86,74.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

dan/rbu/dbh/gm/tt

Tags