Bachelet pede a Conselho de Segurança que proteja direitos das mulheres no Afeganistão

A alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu nesta terça-feira (18) ao Conselho de Segurança que "garanta que os autores de violações e abusos" no Afeganistão, particularmente contra mulheres e meninas, "sejam responsabilizados".

"Diante de uma catástrofe humanitária em uma escala sem precedentes, o país precisa que todo o seu povo se reúna. A negação dos direitos humanos de mulheres e meninas está prejudicando enormemente a economia e o país como um todo", afirmou durante uma reunião de vídeo com o Conselho de Segurança.

A discussão aconteceu durante um encontro virtual convocado por iniciativa da Noruega para desenvolver um debate sobre a violência contra a mulher no país.

Bachelet pediu que "todos os Estados usem sua influência com os talibãs para promover o respeito aos direitos humanos fundamentais".

"Faço um chamado adicional aos Estados que criem caminhos seguros e programas de reassentamento para as defensoras dos direitos humanos das mulheres afegãs e que encerrem imediatamente a deportação de mulheres afegãs em busca de proteção", acrescentou.

Desde agosto passado, com o retorno do Talibã ao poder, "muitas defensoras de direitos humanos, jornalistas, advogados e juízas afegãs foram forçadas a fugir ou se esconder, muitas vezes após repetidas ameaças. Muitas perderam todas as suas fontes de renda", acrescentou a ex-presidente chilena (2006-2010/2014-2018).

