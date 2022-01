Acordo para empresas adiarem 5G perto de aeroportos evita problemas, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu nesta terça-feira em comunicado a Verizon e a AT&T por concordarem em adiar a adoção de tecnologia 5G no entorno de alguns importantes aeroportos do país, bem como pelo trabalho delas com o Departamento de Transporte para que a tecnologia se estabeleça de forma segura "neste limitado conjunto de localidades".

Biden afirma que o acordo evita grandes problemas potenciais para passageiros e garante o envio de cargas e a recuperação econômica, permitindo ao mesmo tempo que se continue a expandir a internet de alta velocidade para milhões de pessoas.

O presidente dos EUA diz que a expansão da tecnologia 5G e a concorrência entre serviços de internet são cruciais para seu governo.

Segundo ele, continuará a ser feito um trabalho entre empresas e funcionários para garantir soluções para o entorno desses aeroportos.

