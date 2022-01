UE reimpõe restrições a passageiros da Argentina, Austrália e Canadá

O Conselho da UE anunciou nesta segunda-feira (17) que retirou Argentina, Austrália e Canadá da lista de países cujos cidadãos podem ser permitidos em viagens não essenciais e reimpôs restrições à circulação.

Devido à pandemia do coronavírus, a União Europeia fechou suas fronteiras em março de 2020 para viagens não essenciais e desde então atualiza regularmente uma lista de países de onde os passageiros são admitidos.

Em comunicado, o Conselho da UE informou que "atualizou a lista de países, regiões administrativas especiais e outras entidades e autoridades territoriais para as quais as restrições de viagem devem ser levantadas. Em particular, Argentina, Austrália e Canadá foram removidos da lista".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Viagens não essenciais para a UE de países ou entidades que não aparecem" na lista aprovada "estão sujeitas a restrições temporárias", observou a nota.

No entanto, o comunicado observa que "isso não prejudica a possibilidade de os estados membros suspenderem a restrição temporária de viagens não essenciais à UE para viajantes com todas as vacinas".

No momento, apenas quatro nações latino-americanas estão incluídas na lista de países nos quais a UE "deveria suspender gradualmente as restrições de viagem": Chile, Colômbia, Peru e Uruguai.

Ao preparar esta lista, os especialistas da UE baseiam-se em particular na situação epidemiológica do país em questão, no número de contaminações, no andamento das campanhas de vacinação, bem como na confiabilidade dos dados.

A China está tecnicamente incluída na lista da UE, mas sob o título "sujeito à condição de reciprocidade".

A lista é considerada uma recomendação da UE aos países do bloco. Assim, os países membros podem adotar regulamentos especiais para a aceitação de passageiros.

ahg/mb/ap

Tags