Terremoto no Afeganistão deixa ao menos 26 mortos

Ao menos 26 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um terremoto de magnitude 5,3 que sacudiu nesta segunda-feira (17) o oeste do Afeganistão, informou um funcionário local.

As pessoas morreram com o desmoronamento de suas casas em Qadis, cidade da província ocidental de Badghis, disse à AFP o porta-voz da província, Baz Mohammad Sarwary.

A magnitude do terremoto foi de 5,3, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

"Cinco mulheres e quatro crianças estão entre as 26 pessoas mortas no sismo", disse Sarwary à AFP, acrescentando que também havia quatro feridos.

O terremoto também causou danos no distrito de Muqr, na mesma província, embora ainda não haja dados disponíveis sobre eventuais mortes, indicou o funcionário.

O país está passando por uma grave crise humanitária, que se agravou depois que o Talibã voltou ao poder em agosto do ano passado, quando os países ocidentais decidiram congelar auxílios.

Qadis é uma das áreas mais afetadas pela seca e se beneficiou muito pouco da ajuda internacional nos últimos 20 anos.

O Afeganistão geralmente é sacudido por terremotos, principalmente no maciço montanhoso do Hindu Kush, perto do limite entre as placas tectônicas índica e euroasiática.

Os terremotos podem causar danos significativos no país, já que os edifícios residenciais afegãos geralmente estão em más condições.

Em 2015, cerca de 280 pessoas foram mortas por um poderoso terremoto de magnitude 7,5, a maioria no vizinho Paquistão.

Naquela ocasião, doze jovens afegãs morreram em uma debandada quando tentavam deixar sua escola, que estava prestes a desmoronar.

