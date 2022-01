Seleção boliviana acumula 8 casos de covid antes de duelos pelas Eliminatórias

A seleção de futebol da Bolívia reportou nesta segunda-feira (17) dois novos casos de covid-19, que se somam a outros seis registrados nos últimos dias, a menos de duas semanas das partidas contra Venezuela e Chile pelas Eliminatória sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar.

O corpo médico da Federação Boliviana de Futebol (FBF) anunciou em comunicado que "foram detectados dois casos positivos, os jogadores Bruno Miranda e Daniel Vaca, que estão assintomáticos", com "carga viral baixa".

A FBF informou ontem que a doença também foi detectada no volante Alexis Ribera e em um membro do departamento médico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O clube Bolívar, um dos mais populares do país, havia informado no fim de semana, separadamente, que cinco de seus jogadores convocados para a seleção tinham testado positivo para a covid-19. No total, oito jogadores do clube, que é o maior campeão boliviano, tinham sido convocados pela seleção.

Diante das baixas causadas pela doença, o treinador César Farías tinha convocado outros três jogadores: César Menacho e Carlos Áñez, do Jorge Wilstermann, e Daniel Vaca, histórico goleiro do The Strongest, mas que hoje também testou positivo.

Agora, Farías convocou nesta segunda-feira outros três jogadores, todos do atual campeão boliviano Independiente Petrolero: o defensor Emerson Velásquez e os volantes Yesit Martínez e William Velasco.

A seleção comandada por Farías está na oitava posição da tabela da classificação para a Copa do Mundo do Catar, com 15 pontos em 14 jogos, à frente apenas de Paraguai (13) e Venezuela (7).

Na próxima rodada das Eliminatórias, o combinado boliviano enfrenta a Venezuela fora de casa, em 28 de janeiro, e recebe o Chile, na altitude de La Paz, em 2 de fevereiro.

A Bolívia enfrenta atualmente o pico de uma quarta onda de covid-19, estabelecendo recordes históricos de contágios a cada dia.

jac/llu/rpr/mvv

Tags