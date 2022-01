Rússia exige que Facebook desbloqueie página vinculada ao ministério das Relações Exteriores

A reguladora de meios de comunicação da Rússia exigiu que o Facebook suspendesse "imediatamente" todas as restrições na página oficial da delegação russa para as negociações de controle de armas.

A página do Facebook, afiliada ao Ministério das Relações Exteriores, foi removida na sexta-feira por postar "conteúdo ilegal", segundo o chefe da delegação, Konstantin Gavrilov.

O órgão de vigilância da mídia, Roskomnadzor, disse no domingo que enviou uma carta à Meta, empresa controladora do Facebook, "exigindo a suspensão imediata de todas as restrições" na página e "explicando as razões para apresentá-las".

A página ainda estava indisponível na manhã desta segunda-feira(17).

