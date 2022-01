PRINCIPAIS NOTÍCIAS

AUSTRÁLIA DUBAI TÊNIS: Djokovic chega em Belgrado após ser expulso da Austrália

TONGA TSUNAMI: Erupção do vulcão isola Tonga do resto do mundo

=== AUSTRÁLIA DUBAI TÊNIS ===

DUBAI:

Djokovic chega em Belgrado após ser expulso da Austrália

O número um do mundo no tênis, o sérvio Novak Djokovic, chegou em Belgrado nesta segunda-feira (17) após ser expulso da Austrália depois de uma batalha judicial sobre sua situação em relação à vacina contra a covid, que impossibilitou sua participação no Aberto da Austrália.

(tênis esporte vacina saúde Dubai Sérvia, Central, 722 palavras - já transmitida)

== TONGA TSUNAMI===

SYDNEY:

Erupção de vulcão isola Tonga do resto do mundo

Tonga estava praticamente isolada do mundo nesta segunda-feira (17), depois que a erupçao de um vulcão submarino paralisou as comunicações neste país insular do Pacífico.

(tsunami vulcão NZelândia Austrália Tonga, Central, 563 palavras - já transmitida)

PARIS:

Erupção de um vulcão submarino nas Ilhas Tonga, origem de tsunami

O vulcão submarino das ilhas Tonga, cuja erupção provocou um tsunami no Pacífico e isolou o arquipélago do resto do mundo, é uma massa colossal que consegue emergir da superfície da água, uma configuração geológica difícil de monitorar.

(tsunami vulcão geologia Tonga, Quadro, 500 palavras - a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS:

WASHINGTON:

Milhões de americanos se refugiam de tempestade de neve que atinge o país

Milhões de americanos enfrentam, nesta segunda-feira (17), uma enorme tempestade com neve, gelo e fortes ventos no leste dos Estados Unidos, que causa interrupções no tráfego, suspensão de voos e falta de energia em cerca de 130 mil casas.

(EUA nevasca meio ambiente sociedade metrorologia, Prev, 600 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

-- EUROPA

MOSCOU:

Navalny 'não se arrepende' de nada, um ano após sua prisão ao retornar à Rússia

O principal opositor russo, Alexei Navalny, garantiu nesta segunda-feira(17) que "não se arrepende um segundo" de ter retornado à Rússia, onde foi detido há um ano, e exortou os seus compatriotas a "não terem medo".

(Rússia política justiça oposição repressão democracia, Prev, 530 palavras, já transmitida)

KIEV:

Ex-presidente Poroshenko retorna à Ucrânia apesar do risco de prisão

O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko retornou ao seu país nesta segunda-feira (17), apesar da ameaça de ser preso por "alta traição", um caso que pode provocar uma crise política interna em meio a tensões com a Rússia.

(Ucrânia justiça prisão política eleições sociedade Rússia conflito corrupção, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Atletas vindos do exterior deverão estar vacinados para participar de competições na França

Qualquer atleta, seja amador ou profissional, que viajar à França para participar de competições, como o torneio Six Nations de rúgbi, deverá estar vacinado para entrar em um recinto esportivo, informaram à AFP fontes do governo francês.

(vacinas esporte epidemia saúde, 548 palavras - já transmitida)

HAIA:

Indivíduo que traiu Anne Frank teria sido identificado 77 anos depois

Uma investigação de um ex-agente do FBI sobre o mistério não resolvido de quem traiu Anne Frank e permitiu que os nazistas encontrassem seu esconderijo apontou um notário judeu como o principal suspeito, revelou um livro a ser lançado esta semana.

(AnneFrank história nazismo investigação sociedade livro, 641 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Premiê britânico contra-ataca com série de medidas para salvar seu cargo

Desde suspender restrições contra a covid-19 até recorrer à Marinha para impedir a imigração clandestina, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prepara, segundo a imprensa, diversos anúncios atrativos para seu eleitorado, esperando que sirvam para afastar os escândalos e salvar seu cargo.

(vírus governo política epidemia saúde, Ângulo, 714 palavras - a ser transmitida)

--ÁSIA

PEQUIM:

Casos diários de covid-19 na China atingem nível mais alto em dois anos

O número de casos de covid-19 na China atingiu, nesta segunda-feira (17), seu nível mais alto desde março de 2020, enquanto Pequim se esforça para erradicar a variante ômicron altamente contagiosa a três semanas da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

(China pandemia covid sociedade JO, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

SEUL:

Coreia do Norte lançou dois novos mísseis

A Coreia do Norte lançou, nesta segunda-feira (17), dois novos projéteis - provavelmente mísseis balísticos, segundo Seul - em seu quarto teste de armas desde o início do ano.

(CoreiaN China EUA Japão armas sociedade conflito política diplomacia, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

ABU DHABI:

Três mortos em explosão em Abu Dhabi 'provavelmente' provocada por drones

Uma explosão de caminhões-tanque matou três pessoas em Abu Dhabi nesta segunda-feira (17), informou a polícia da capital dos Emirados, enquanto os rebeldes houthis iemenitas anunciaram uma "grande operação militar" nos Emirados Árabes Unidos.

(EmiradosÁrabaesUninos Iêmen ataque drones explosão guerra conflito, Prev, 500 palavras, já tranmsitida)

GAZA:

Estúdio do Hamas em Gaza grava séries para contra-atacar sucessos televisivos de Israel

Em pleno centro de Gaza, um estúdio de televisão do movimento islamita Hamas cria, com bandeiras israelenses e documentos em hebraico, os "escritórios" dos serviços de segurança de Israel para filmar séries com a sua versão do conflito israelense-palestino.

(Gaza Hamas arte Israel cultura sociedade conflito, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

JERUSALÉM:

Israel absorto em 'negociação de pena' para Netanyahu

Acusado de corrupção em vários casos, o ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu iniciou uma negociação de pena que lhe permitiria escapar da prisão, mas que poderia colocar um ponto final em sua carreira política e fazer cair o atual governo de coalizão.

(Israel justiça política governo corrupção crise, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁFRICA

CARTUM:

Ao menos sete manifestantes morrem em protestos contra golpe de Estado no Sudão

Sete manifestantes morreram nesta segunda-feira (17) no Sudão, em um dos dias de manifestação contra o golpe de Estado do general Abdel Fatah al Burhan mais violentos desde outubro.

(Sudão manifestações governo golpe distúrbios, 500 palavras - a ser transmitida)

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

ONU alerta que pandemia continua a prejudicar o emprego

A pandemia de covid-19 continua a causar estragos sobre o emprego em todo o mundo e um retorno aos níveis pré-crise pode levar anos, alertou a ONU nesta segunda-feira (17).

(ONU mundo pandemia emprego sociedade desemprego crise economia, Prev, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

PEQUIM:

Crescimento na China está sob pressão, apesar de aceleração em 2021

A economia chinesa registou em 2021 um crescimento de 8,1% - o mais acelerado em uma década -, mas a pandemia de covid-19 continua a pesar na recuperação econômica do gigante asiático.

(China economia crescimento pandemia sociedade, Prev, 600 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Desfiles de moda masculina voltam a Paris, apesar da ômicron

Apesar da incerteza sanitária causada pela variante ômicron, a Paris Men's Fashion Week retorna nesta terça-feira (17) com desfiles e convidados, além de apresentações digitais, transmitidas ao vivo.

(Paris moda desfile cultura sociedade pandemia, Apresentação, já transmitida)

LONDRES:

Oxfam aponta que fortuna dos 10 mais ricos dobrou com a covid, enquanto o resto do mundo empobreceu

A fortuna dos dez homens mais ricos do mundo dobrou desde o início da pandemia de coronavírus, enquanto a renda de 99% da humanidade encolheu, de acordo com um relatório da Oxfam publicado nesta segunda-feira (17).

(Osfam mundo desigualdades pandemia sociedade pobreza riqueza, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

PARIS:

Especialistas criticam projetos de geoengenharia solar contra mudança climática

Cerca de 60 cientistas pediram nesta segunda-feira (17) que não se utilize a geoengenharia solar para resfriar a superfície da Terra, um método de combate à mudança climática, mas que esses especialistas consideram excessivamente imprevisível.

(MUndo meio ambiente energia poluição aquecimento global, Prev, 420 palavras, já transmitida)

HAIA:

=== ESPORTE ===

-- ABERTO DA AUSTRÁLIA

Acompanhamento

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

