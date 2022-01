Missão da ONU no Mali suspende voos

A Missão da ONU no Mali (Minusma) suspendeu seus voos e está em diálogo com as autoridades nacionais para poder retomá-los, disse um porta-voz nesta segunda-feira (17).

Todos os voos, exceto as evacuações médicas, estão suspensos desde sexta-feira, informou uma fonte próxima à Minusma, que pediu anonimato.

A suspensão não está ligada ao fechamento das fronteiras decretado pelas autoridades malianas em consequência das sanções impostas pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), mas com a implementação de novos procedimentos que coincidem com as operações do exército, explicou a fonte.

"Tivemos que nos ajustar à nova situação. Isso afeta especialmente nossos voos, que suspendemos temporariamente", explicou Olivier Salgado, porta-voz da Minusma, por e-mail.

"Atualmente, estamos discutindo com nossos parceiros do Mali sobre o novo mecanismo de aprovação de voos da Minusma, que eles nos propuseram na semana passada", acrescentou.

A junta que governa o Mali desde o golpe de agosto de 2020 fechou suas fronteiras aos países da CEDEAO depois que esta organização fez o mesmo em 9 de janeiro, para sancionar a decisão dos militares de permanecer à frente do país por vários anos e sem realizar eleições.

