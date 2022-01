Gol de letra de Lamela é eleito o mais bonito de 2021 pela Fifa

O argentino Erik Lamela recebeu nesta segunda-feira (17) o prêmio "Puskas" de gol mais bonito de 2021, durante a cerimônia de premiação da Fifa celebrada em Zurique, pelo gol de letra marcado quando jogava no Tottenham contra o Arsenal na temporada passada da Premier League.

Lamela, que atualmente defende o Sevilla da Espanha, superou na votação o iraniano Mehdi Taremi, do Porto de Portugal, e o tcheco Patrik Schik, do alemão Bayer Leverkusen.

Por sua vez, a equipe médica e os jogadores da seleção dinamarquesa receberam o prêmio Fair-Play por terem socorrido e salvado a vida do capitão da equipe, Christian Eriksen, quando ele desmaiou durante a partida da Eurocopa contra a Finlândia, após um ataque cardíaco.

Já o prêmio de melhor goleiro de 2021 ficou com o senegalês do Chelsea, Edouard Mendy, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, superando o italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-German, ex-Milan) e o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique.

Na categoria feminina, o troféu de melhor goleira foi para a chilena Christiane Endler, que brilhou na última temporada com o PSG e se transferiu nesta temporada para o rival Lyon.

O Chelsea da Inglaterra acumulou os prêmios de melhor treinador do ano nas duas categorias: Thomas Tuchel da equipe masculina e Emma Hayes da feminina.

Tuchel superou o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, a quem venceu na final da "Champions", e o italiano Roberto Mancini, campeão de Euro com a "Azzurra".

Hayes, por sua vez, surpreendeu ao derrotar na votação o espanhol Lluis Cortés, treinador do Barcelona, que derrotou o Chelsea na final da "Champions" feminina por 4 a 0.

