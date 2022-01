Dois outros parentes do ex-presidente do Cazaquistão deixam seus cargos após crise

Dois outros familiares do ex-presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, deixaram seus altos cargos no país, um novo sinal de que o círculo do ex-líder que governou o país por décadas está sendo afastado após os violentos distúrbios.

Esses anúncios vêm duas semanas depois que distúrbios sem precedentes abalaram o país e levaram o governo a pedir uma breve intervenção das tropas russas para reprimir as manifestações.

Os protestos, que começaram contra o aumento do gás liquefeito, levaram a acusações de corrupção contra Nazarbayev.

Timur Kulibáyev, 55 anos, um dos genros do ex-presidente, anunciou em comunicado que está deixando o cargo de diretor do poderoso grupo empresarial Atameken.

Kulibayev, que é considerado um dos homens mais ricos do país, é casado com Dinara Kulibayev, uma das filhas do ex-governante de 81 anos.

O casal controla o banco Halyk e também possui ativos no estratégico setor petrolífero.

Outro sinal de que o círculo de Nazarbayev está se desfazendo é a saída de seu sobrinho Samat Abish, que foi deposto de seu cargo no poderoso Comitê de Segurança Nacional.

No sábado, outros dois genros do presidente já haviam sido afastados de seus cargos em empresas de energia e o governo anunciou em 8 de janeiro a saída de um importante aliado de Nazarbayev, Karim Masimov, que dirigia o serviço secreto e foi destituído e acusado de alta traição.

