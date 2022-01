Desfile militar talibã no Afeganistão após protestos no noroeste

O Talibã fez uma demonstração de força militar com um desfile de dezenas de seus combatentes armados no domingo em Maymana (noroeste), onde ocorreram confrontos com a população local uzbeque na semana passada.

Protestos foram organizados na cidade, capital da província de Faryab, após a prisão de um comandante talibã da etnia uzbeque por seu suposto envolvimento em um sequestro.

O incidente levantou temores de tensões entre as populações civis pashtun e uzbeque e também com os talibãs, de grande maioria de origem pashtun.

Informações não confirmadas falavam de mortes de membros de ambas as comunidades em incidentes isolados.

"Enviamos centenas de combatentes das províncias vizinhas e a situação agora está sob controle", disse Latifullah Hakimi, alto funcionário do Ministério da Defesa afegão.

Combatentes talibãs usando máscaras, vestidos com "shalwar kameez" branco - o tradicional manto afegão - trajes militares e lenços com a inscrição da fé muçulmana desfilaram enfileirados no domingo.

Dezenas de outros estavam em caminhonetes ou veículos blindados, equipados com armas apreendidas de ex-membros do governo e das forças americanas durante a rápida ascensão dos talibãs ao poder em agosto.

Os islâmicos estão fazendo tudo o que podem para transformar seu movimento insurgente em um governo capaz de administrar um país à beira do colapso econômico e onde mais da metade da população está ameaçada pela fome.

