Comunicado do Business Wire :TaiwanPlus

A TaiwanPlus, uma nova plataforma global de streaming de vídeo em inglês, lança uma Série Original TaiwanPlus em 2022 com o título "Road to Legacy", uma série documental com dez episódios que detalha a jornada para a fama dessas dez bandas em Taiwan. Em 17 de janeiro de 2022, a TaiwanPlus realiza a estreia mundial no Legacy Taipei, com a série documental lançada com exclusividade e com transmissão gratuita para todo o mundo em www.TaiwanPlus.com, nesse mesmo dia.

The TaiwanPlus Original Series will be released in three installments, kicking off with the episodes on Tizzy Bac, 88BALAZ and Nighteentael on January 17th. (Photo: Business Wire)

Desde a sua criação, "a TaiwanPlus tem como objetivo fornecer uma plataforma para mostrar a cultura diversificada e criativa de Taiwan, que floresceu como uma democracia de sucesso. A partir da recepção positiva do TaiwanPlus Film Festival, com curadoria on-line de dez filmes icônicos de Taiwan, a plataforma agora quer levar Taiwan para o mundo com a movimentada cena musical indie do país", indica a diretora executiva da TaiwanPlus, Joanne Tsai.

Produzido pela TaiwanPlus, "Road to Legacy" é uma coprodução com a Legacy Taipei, uma organização de casas de shows em Taiwan que recebe muitas bandas de renome internacional e taiwanesas desde 2009. O produtor executivo Tien Tsung Ma afirma: "A música taiwanesa contemporânea varia de música eletrônica, rock, folk a hip-hop, e esta série documental é uma oportunidade para mostrar a cena musical de Taiwan". Filmado durante dois anos e meio, o documentário revela o lado mais verdadeiro desses artistas da música, compartilhando suas personalidades, filosofia e visão.

Entre as dez bandas apresentadas, Tizzy Bac, ABAO e Namewee foram as de maior sucesso internacional. A Tizzy Bac foi criada em 1999, com um estilo indie rock único, integrando jazz, rock alternativo e elementos eletrônicos em sua música. Já ABAO, artista taiwanesa de R&B, é reconhecida como um símbolo cultural em Taiwan por sua música única. O artista e músico da Malásia, Namewee, conhecido pelo pop e pelo hip-hop, conquistou seguidores no leste e no sudeste da Ásia como um grande ativista contra a injustiça e a desigualdade. Seu trabalho foi proibido na China devido à sua música "Fragile Heart".

A série documental será lançada em três partes, começando com os episódios de Tizzy Bac, 88BALAZ e Nighteentael em 17 de janeiro. Os próximos episódios serão disponibilizados em fevereiro (PA PUN BAND, Dadado Huang e Sweet John) e março (Namewee, ABAO, The Next Big Thing e LINION). A lista completa de "Road to Legacy" pode ser encontrada em: https://tw.plus/Kb7nt.

Ao mesmo tempo, a TaiwanPlus também está promovendo uma campanha coletiva on-line com vídeos de 12 segundos para divulgar Taiwan no Instagram. Detalhes sobre o evento: https://tw.plus/CNV3b.

