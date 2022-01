Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

A transformação digital das empresas brasileiras avançou rapidamente do conceito à execução nos últimos anos, especialmente enquanto as empresas lidavam com os efeitos da pandemia da Covid-19, de acordo com um novo relatório publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens? Digital Business - Solutions and Service Partners 2021 para o Brasil constata que as empresas do país enfrentaram intensa pressão para escolher, executar e dimensionar soluções de digitalização quando a pandemia começou a evoluir muito rapidamente. Muitas empresas foram forçadas a se reposicionar e mudar seu foco para novas realidades de mercado à medida que os requisitos mudavam.

"A transformação digital exige resiliência e foco no valor percebido pelo cliente. A percepção sobre a maturidade digital de uma empresa pode contribuir para seu crescimento e sucesso", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research.

"Nem todas as empresas brasileiras que tentam seguir rapidamente as tendências têm alcançado os mesmos resultados", disse Aase. "Isso aponta para a importância de se envolver com parceiros de serviços e soluções, como consultores especializados, que possuem um portfólio de tecnologia amplo e detalhado e vasta experiência em gestão de mudanças."

Sob as condições de mudança do ano passado, soluções de atendimento ao cliente sem contato, interações virtuais entre funcionários e parceiros e o uso de IA para prever interrupções na cadeia de suprimentos estavam entre os tópicos mais relevantes para as empresas no Brasil, diz o relatório. O rápido crescimento do comércio eletrônico durante a pandemia tornou os requisitos de vendas e logística cada vez mais complexos. As empresas buscaram fornecedores de serviços com experiência em digitalização de processos, análise automatizada de dados, automação de armazenamento e distribuição e operações de entrega.

As considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) também surgiram como um foco importante para as empresas brasileiras, diz o ISG. Muitas estão trabalhando para melhorar sua transparência, ética, integridade e, principalmente, sustentabilidade, impulsionados em parte pelas decisões dos fundos de investimento de priorizar o desempenho em ESG. Ao longo do caminho, as empresas remodelaram suas abordagens de matérias-primas, fabricação, distribuição e reciclagem para criar uma cadeia de suprimentos circular.

Em todo o mundo, inclusive no Brasil, a transformação digital se tornou o caminho para o sucesso em todos os setores, permitindo que as organizações se tornem mais ágeis e competitivas, de acordo com o ISG. As novas tecnologias melhoraram os processos de design, produção, vendas, cadeia de suprimentos e recursos humanos das empresas e permitiram melhores experiências do cliente que impulsionaram os resultados.

O relatório ISG Provider Lens? Digital Business - Solutions and Service Partners 2021 para o Brasil avalia as capacidades de 34 provedores em quatro quadrantes: Digital Business Consulting Services, Digital Customer Experience Services, Digital Supply Chain Transformation Services, e Sustainability and Decarbonization Services.

O relatório nomeia Stefanini e Wipro como Líderes em todos os quatro quadrantes. Ele nomeia Accenture e BRQ como Líderes em três quadrantes cada e Deal, Deloitte, IBM e T-Systems como Líderes em dois quadrantes cada. CI&T, Infosys, Logicalis, PwC, Schneider Electric, Siemens Energy e Sustainable Carbon são apontados como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Accenture, Deloitte, Nação Digital, Sinqia e TOTVS são nomeadas como Rising Stars - empresas com "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em um quadrante cada.

Versões customizadas do relatório estão disponíveis na BRQ, MadeinWeb e T-Systems.

O relatório ISG Provider Lens? Digital Business - Solutions and Service Partners 2021 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens? ResearchA série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage.

Sobre o ISGISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.

Will Thoretz, ISG +1 203 517 3119 will.thoretz@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG Mobile: +55 11 98671 5652 thabata@mondonipress.com.br

