Comunicado do Business Wire :Euromonitor International

A empresa global de pesquisa de mercado Euromonitor International lançou hoje o tão esperado relatório "As 10 principais tendências globais de consumo 2022".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220117005010/pt/

Euromonitor International's annual report identifies the 10 most prevalent trends that will define consumer behavior in the year ahead, offering strategic business recommendations to meet new demands. (Graphic: Euromonitor International)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O relatório anual da Euromonitor define as tendências que vão motivar o comportamento dos consumidores e desafiar estratégias de negócios no próximo ano.

-- Sempre com um Plano B: Os consumidores encontram soluções criativas para comprar seus produtos desejados ou pesquisar as próximas melhores opções diante da grande escassez causada por interrupções das cadeias de abastecimento.

-- Agentes do clima: A eco ansiedade e a emergência climática promovem o ativismo ambiental para uma economia "net zero". Em 2021, 35% dos consumidores no mundo reduziram ativamente suas emissões de carbono.

-- Idosos digitais: Os consumidores mais velhos se tornam usuários mais aptos da tecnologia. Soluções virtuais devem ser personalizadas segundo as necessidades desse público on-line mais amplo.

-- Aficionados financeiros: A gestão democratizada do dinheiro possibilita que os consumidores ampliem seus conhecimentos e segurança em matéria financeira. Mais da metade dos consumidores no mundo acredita que estará melhor financeiramente nos próximos cinco anos.

-- A grande renovação da vida: Os consumidores se concentram em desenvolvimento pessoal e bem-estar, e estão fazendo drásticas mudanças de vida que refletem seus valores, paixões e propósitos.

-- O movimento metaverso: Ecossistemas digitais imersivos e tridimensionais começam a transformar as conexões sociais. As vendas globais de headsets de realidade aumentada e realidade virtual cresceram 56% de 2017 a 2021, atingindo a cifra de US$ 2,6 bilhões no último ano.

-- Antigos produtos, novos donos: Mercados de compras peer-to-peer e de segunda mão crescem à medida que os consumidores buscam itens únicos, acessíveis e sustentáveis.

-- Urbanos rurais: Os consumidores estão se mudando para áreas mais seguras, limpas e verdes. Os moradores da cidade também querem que esses benefícios sejam trazidos para seus bairros.

-- Em busca do amor-próprio: Autenticidade, aceitação e inclusão são as prioridades de escolhas de estilo de vida e hábitos de gastos à medida que os consumidores adotam sua verdadeira essência.

-- O paradoxo da socialização: Níveis de conforto variáveis criam um retorno conflituoso para a vida pré-pandemia. Em 2021, 76% dos consumidores do mundo adotaram precauções de saúde e segurança ao saírem de casa.

"As empresas precisam se transformar para acompanhar as preferências em rápida evolução dos consumidores", destaca Alison Angus, Head de Lifestyles da Euromonitor International. "Simplesmente voltar a adotar práticas anteriores à pandemia não deve gerar os mesmos resultados daqui para frente".

Baixe o relatório "As 10 principais tendências globais de consumo 2022" para descobrir os incentivos que vão gerar resultados em fidelidade do cliente e decisões de compra no próximo ano. O relatório está disponível em português, inglês, espanhol, mandarim e japonês.

Sobre a Euromonitor International

A Euromonitor International é a maior fornecedora mundial de inteligência empresarial, análise de mercado e percepções dos consumidores globais. Do local ao global e do tático ao estratégico, nossas soluções de pesquisa fundamentam decisões sobre como, onde e quando expandir seus negócios. Encontre o relatório, o banco de dados ou a solução personalizada certa para validar prioridades, redirecionar suposições e descobrir novas oportunidades. Com escritórios em todo o mundo, analistas em mais de 100 países, as mais recentes técnicas de ciência de dados e pesquisa de mercado em tendências e impulsionadores, ajudamos você a entender o mercado global.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220117005010/pt/

Contato

Silvana León Executiva Sênior de Comunicações na Euromonitor International +562 2915.7200 EXT 7257 silvana.leon@euromonitor.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags