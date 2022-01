Autoridade sanitária do Canadá aprova pílula anticovid da Pfizer

A autoridade sanitária do Canadá informou nesta segunda-feira (17) que aprovou a pílula anticovid-19 da farmacêutica Pfizer, Paxlovid, para adultos com alto risco de desenvolver um quadro grave da doença.

O tratamento por via oral foi aprovado depois de uma "revisão acelerada", informaram as autoridades canadenses em um comunicado publicado em seu site, no qual acrescentaram que continuariam monitorando a segurança e a efetividade do fármaco.

Além disso, a autoridade de saúde alertou que "nenhuma droga, incluindo a PAXLOVID TM, substitui a vacinação" contra a covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags