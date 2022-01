AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2022 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2022

TERÇA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) SANTIAGO (Chile) - Realização no Chile do Congresso Futuro 2022, um espaço de debate sobre os desafios que a humanidade enfrenta e seus efeitos para o planeta no último século - (até 21)

MONTREAL (Canadá) - Entram em vigor novas restrições a vendas de bebidas alcoólicas a não vacinados -

(+) MAR DEL PLATA (Argentina) - Protesto contra projeto de perfuração offshore - 19H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O chanceler argentino, Santiago Cafiero, visita o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em Washington - 21H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - Fórum Econômico Mundial organiza sessões virtuais da 'Agenda de Davos' - (até 21)

SKIEN (Noruega) - Juiz se pronuncia sobre libertação antecipada do assassino em massa de extrema direita Behring Breivik - (até 20)

MILÃO (Itália) - Semana da moda masculina, outono-inverno 2023 -

ESTRASBURGO (França) - Sessão plenária do Parlamento europeu, eleição do novo presidente - (até 20)

MOSCOU (Rússia) - O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, reúne- se com a colega alemã, Annalena Baerbock -

ROMA (Itália) - Palácio que abriga o único mural assinado por Caravaggio vai a leilão -

PARIS (França) - Semana da moda masculina em Paris - (até 23)

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Finanças da UE discutem plano de taxação corporativa mínima - 07H00

(+) GENEBRA (Suíça) - O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, discursa na sessão virtual "Agenda de Davos" do Fórum Econômico Mundial - 09H00

BERLIM (Alemanha) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, recebe o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, e concede coletiva de imprensa - 10H45

(+) KIEV (Ucrânia) - O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kouleba, e sua contraparte canadense, Melanie Joly, celebram coletiva de imprensa on-line - 13H30

(+) GENEBRA (Suíça) - Coletiva de imprensa da OMS sobre a pandemia de covid-19 - 13H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Enviado americano para a África, David Satterfield, visita Arábia Saudita, Sudão e Etiópia - (até 20)

ARGÉLIA - Visita do enviado especial da ONU para o Saara Ocidental, Staffan de Mistura -

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Cúpula Mundial sobre a Energia do Futuro - (até 19)

(+) Riyadh, Saudi Arabia (Arábia Saudita) - Visita do presidente sul-coreano, Moon Jae-in - 04H00 (até 19)

(+) TUNES (Tunísia) - Coletiva de imprensa de 21 organizações de direitos humanos em protesto contra violência policial - 07H00

África

(*) KIGALI (Ruanda) - Audiência na corte de apelações contra a decisão que sentenciou Paul Rusesabagina, herói do 'Hotel Ruanda', a 25 anos de prisão por acusações de terrorismo -

SOMÁLIA - Eleições legislativas para a Câmara baixa, seguidas de votação para presidente (horários a serem confirmados) - (até 25 de Fevereiro)

FREETOWN (Serra Leoa) - 20º aniversário do fim da guerra civil em Serra Leoa -

NAIRÓBI (Quênia) - Suprema Corte decide sobre contestadas reformas constitucionais - 07H00 (até 20)

Esportes

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: torneios do Grand Slam - Aberto da Austrália - (até 30)

CAMARÕES - Futebol: Copa das Nações África 2021 - (até 6 de Fevereiro)

BURNLEY (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 17º dia: Burnley versus Watford - 17H30

QUARTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) SANTIAGO (Chile) - O presidente eleito do Chile, o esquerdista Gabriel Boric, se reúne com a atual governista de centro-direita Chile Vamos -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente Joe Biden concede coletiva de imprensa antes do primeiro aniversário de sua posse -

Europa

MOSCOU (Rússia) - Tropas comandadas pela Rússia concluem missão no Cazaquistão -

BRUGES (Bélgica) - Expectativa de veredicto do julgamento de 23 pessoas pela morte de 39 migrantes vietnamitas em um caminhão frigorífico no Reino Unido em 2019 - 06H00

ESTRASBURGO (França) - O presidente Emmanuel Macron discursa sobre a presidência francesa na UE - 08H00

MADRI (Espanha) - Feira internacional de turismo FITUR 2022 - (até 23)

(+) CALAIS (França) - Viagem de Eric Zemmour sobre o tema Europa e imigrações - 09H30

GENEBRA (Suíça) - Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (GAVI) concede coletiva de imprensa sobre demandas de financiamento da iniciativa Covax para fornecer vacinas contra a covid-19 aos países mais pobres - 12H00

(+) VIENA (Áustria) - O ministro das Relações Exteriores, Alexander Schallenberg, se reúne com o colega cazaque, Mukhtar Tileuberdi, e depois concedem coletiva de imprensa - 13H15

BERLIM (Alemanha) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, recebe o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store - 15H00

Oriente Médio e África do Norte

TUNÍSIA - Estado de Emergência chega ao fim -

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - O ativista de Hong Kong Edward Leung é libertado da prisão -

PHNOM PENH (Camboja) - Retomada do julgamento por traição do líder opositor Kem Sokha -

HONG KONG (China) - Ex líderes estudantis da Universidade de Hong Kong voltam ao tribunal em processo por terrorismo - 23H30

África

BANJUL (Gâmbia) - Presidente Adama Barrow é empossado -

Esportes

AMSTERDÃ (Holanda) - Futebol: Campeonato Europeu de Futsal da UEFA 2022 - (até 6 de Fevereiro)

LEICESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 17º dia: Leicester versus Tottenham - 17H30

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 17º dia: Brentford versus Manchester United - 18H00

Varios

Weltraum - Cosmonautas russos concluem caminhada espacial no exterior da Estação Espacial Internacional - 10H00

QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) SANTIAGO (Chile) - Familiares de presos durante os protestos sociais que começaram em outubro de 2019 fazem uma mobilização para pedir sua libertação -

PARAMARIBO (Suriname) - Visita oficial de Jair Bolsonaro ao Suriname - (até 21)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden completa um ano no cargo -

PARK CITY (Estados Unidos) - Festival de Cinema de Sundance, celebrado virtualmente - (até 30)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 11H30

Europa

(+) VIENA (Áustria) - Expectativa de adoção pelo Parlamento de legislação tornando obrigatória a vacinação contra a covid-19 -

ESTRASBURGO (França) - Parlamento Europeu vota lei para restringir o conteúdo prejudicial on-line -

(+) FRANÇA - Sindicato dos professores convoca greve em escolas e colégios -

AMIENS (França) - Reunião de ministros de Meio Ambiente e Energia da UE - (até 22)

(+) PARIS (França) - Conselho de Defesa da covid-19 - 06H00

MOSCOU (Rússia) - Veredicto no julgamento de quatro acusados de tráfico de drogas entre a Argentina e a Rússia - 09H00

PARIS (França) - Veredicto no julgamento contra o intelectual Eric Zemmour, acusado de questionar um crime contra a humanidade - 10H30

FRANKFURT (Alemanha) - BCE publica ata da reunião de política monetária de setembro - 10H30

PARIS (França) - O escritor italiano Maurizio Serra é empossado na Academia Francesa - 12H00

(+) BERLIM (Alemanha) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, reúne-se com o presidente suíço, Ignazio Cassis - 14H30

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Copa da Liga Inglesa - primeira semifinal: Arsenal versus Liverpool - 17H45

SEXTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2022

América

GEORGETOWN (Guiana) - Visita oficial de Jair Bolsonaro à Guiana -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Manifestação anual antiaborto -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente americano, Joe Biden, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, celebram reunião virtual -

Europa

PARIS (França) - Tribunal se pronuncia em julgamento de ex-aliados do ex-presidente Nicolas Sarkozy, acusados de favoritismo em contratos no chamado 'caso das sondagens' - 11H00

(+) VILNIUS (Lituânia) - Ministros do Interior da UE se reúnem para discutir gestão de fronteiras -

BERLIM (Alemanha) - Coletiva de imprensa do chanceler Olaf Scholz -

SÁBADO, 22 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) SAN SALVADOR (El Salvador) - Cerimônia de beatificação de sacerdotes assasssinados no início da guerra civil -

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - 50º aniversário de ingresso de Grã-Bretanha, Dinamarca, Irlanda e Noruega à Comunidade Econômica Europeia -

(*) BERLIM (Alemanha) - Congresso do partido CDU, que elege novo líder -

Esportes

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 23º dia: Manchester United versus West Ham - 13H00

DOMINGO, 23 DE JANEIRO DE 2022

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Manifestação contra as restrições anticovid -

(+) LISBOA (Portugal) - Eleições gerais: dia de votação - 06H00

África

(+) DACAR (Senegal) - Eleições locais -

Esportes

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 23º dia: Chelsea versus Tottenham - 14H30

(+) MILÃO (Itália) - Futebol: Série A - day 23: AC Milan versus Juventus - 17H45

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - Dia Internacional da Educação -

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Reunião do comitê científico da prefeitura do Rio sobre a realização do carnaval - 15H00

Europa

(+) PARIS (França) - Semana da moda de Paris, alta costura - (até 27)

(+) ROMA (Itália) - Início da votação para eleger um novo presidente italiano -

(+) PARIS (França) - Reunião de ministros da UE de educação superior, pesquisa e inovação - (até 25)

(+) GENEBRA (Suíça) - Reunião do comitê-executivo da OMS - (até 29)

(+) CHESTER (Reino Unido) - Audiência pré-julgamento do jogador Benjamin Mendy, do Manchester City, acusado de estupro -

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Técnico galês Ryan Giggs é julgado por acusações de ataques à sua ex-namorada e sua irmã - (até 5 de Fevereiro)

Ásia-Pacífico

PERTH (Austrália) - Suspeito de sequestrar a menina Cleo Smith, de 4 anos, se apresenta à corte -

África

(+) NAIRÓBI (Quênia) - O gestor da federação de futebol Nick Mwendwa se apresenta à corte por acusações de corrupção -

