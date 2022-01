Ucrânia diz ter 'provas' do envolvimento da Rússia em ciberataque

A Ucrânia disse, neste domingo, 16, ter "provas" do envolvimento da Rússia em um grande ataque cibernético contra vários sites do governo nesta semana, em um cenário de escalada de tensão entre Kiev e Moscou.

"Até o dia de hoje, todas as provas indicam que a Rússia está por trás do ciberataque", afirmou o Departamento ucraniano de Transformação Digital em um comunicado.

Essa sabotagem "é a manifestação da guerra híbrida que a Rússia mantém na Ucrânia desde 2014", afirmou o órgão oficial.

Seu objectivo "não é apenas intimidar a sociedade", mas também "desestabilizar a situação na Ucrânia (...) minando a confiança dos ucranianos quanto a seu poder", acrescentou a mesma fonte.

Este ciberataque aconteceu na madrugada de sexta-feira e teve como alvo sites de vários ministérios ucranianos, que ficaram inacessíveis por várias horas.

O episódio ocorreu em meio a crescentes tensões entre a Rússia e a Ucrânia, com Kiev e seus aliados ocidentais acusando Moscou de enviar tropas para sua fronteira para uma eventual invasão.

Desde 2014, a Ucrânia sofre uma guerra no leste do país entre as forças de Kiev e os separatistas pró-russos, dos quais o Kremlin é considerado o patrocinador militar e financeiro. O conflito eclodiu após a anexação da península da Crimeia, por parte da Rússia, neste mesmo ano.

