Tsunami atinge ilhas do Pacífico Sul após erupção de vulcão

Ondas atingiram costa de Tonga e território da Samoa Americana após vulcão submarino entrar em atividade. Não há registro de vítimas.Um tsunami atingiu neste sábado (15/01) Tonga e a Samoa Americana após a erupção de um vulcão submarino. Não há registro de vítimas. A capital tonganesa, Nuku'alofa, teve partes inundadas por ondas que chegaram a 1,2 metro de altura. Vídeos mostram casas e edifícios situados em frente à praia sendo invadidos pela água. As autoridades locais haviam emitido um alerta de tsunami para todo o país após a erupção do vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, a cerca de 65 quilómetros da ilha de Tongatapu, a principal ilha de Tonga, povoada por 71.000 habitantes. O vulcão entrou em erupção às 17h20 e lançou uma enorme nuvem de cinza no ar, segundo o portal da Radio New Zealand. A erupção durou oito minutos. "Foi uma grande explosão", relatou Mere Taufa, uma moradora que estava em casa preparando o jantar, ao site de notícias Stuff. "O chão tremeu, a casa inteira foi sacudida. Vinha em ondas. Meu irmão caçula achou que tinham bombas explodindo perto de casa", descreveu. Poucos minutos depois, acrescentou, a água invadiu sua casa, e o muro de uma casa vizinha desabou. "Soubemos, em seguida, que era um tsunami, com a água brotando na casa. A gente ouvia gritos por todos os lados, e todo o mundo começou a fugir para as partes mais altas", completou. O rei de Tonga, Tupou VI, foi retirado do palácio real, em Nuku'alofa, e levado para um local longe da costa. As ondas também atingiram parte da ilha Vanua Levu, no nordeste das Ilhas Fiji. Já na Samoa Americana foram registradas ondas de 60 centímetros em Pago Pago, capital do território americano, segundo o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico. Alertas de tsunami também foram emitidos para a Ilha Norte da Nova Zelândia e a costa oeste dos Estados Unidos, bem como para a Colúmbia Britânica do Canadá. O Serviço Meteorológico de Tonga colocou no seu perfil do Facebook uma imagem de satélite da nuvem causada pelo vulcão submarino, que já mostrava sinais de aumento de atividade no dia anterior e também havia desencadeado um aviso momentâneo de tsunami. As autoridades pediram a todos os residentes costeiros para se refugiarem das ondas em zonas altas e para usarem máscaras faciais que os protejam da queda de cinzas. A explosão do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai foi a última de uma série de grandes erupções. O site de notícias Matangi Tonga relatou que os cientistas observaram explosões maciças, trovões e relâmpagos perto do vulcão, após este ter começado a entrar em erupção no início da sexta-feira. jps (AFP, Reuters, Lusa)