"Sinais encorajadores" podem fazer Reino Unido retirar restrições da covid-19

Há "sinais encorajadores" para suspender as restrições à covid no final do mês na Inglaterra, disse no domingo (16), Oliver Dowden, membro do governo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

Referindo-se a estas restrições diante das câmeras da SkyNews, destacando o teletrabalho e a implementação de passaportes de saúde em determinados locais, Dowden, ministro sem pasta no governo, afirmou que o "ônus que impuseram à indústria hoteleira e gastronômica, economia, escolas, etc., e quero que nos livremos dela (restrições), se possível."

"Os sinais são encorajadores, mas é claro que vamos esperar para ver os dados antes de tomar uma decisão final", acrescentou Dowden, que também é presidente do Partido Conservador.

Essas restrições, impostas no mês passado, serão revisadas em 26 de janeiro.

Segundo a imprensa, sua flexibilização faria parte de uma estratégia de Boris Johnson para superar o escândalo causado pelas festas realizadas no prédio da Downing Street durante o confinamento total, pelas quais o líder conservador tenta reverter a situação e se manter no poder.

No Reino Unido, cada um dos países que o compõem decidem suas próprias medidas de saúde.

