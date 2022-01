Rennnes goleia Bordeaux (6-0) que segue em queda livre no Campeonato Francês

Depois de três derrotas consecutivas na Ligue 1, o Rennes atropelou o Bordeaux com uma goleada de 6 a 0 em casa, pela 21ª rodada do campeonato francês.

O Rennes recuperou o quarto lugar graças aos gols de Terrier (32), Bourigeaud (43), Laborde (61), Truffert (69) e dois de Guirassy no final (89 e 90+2), todos os cinco de nacionalidade francesa.

Já o Bordeaux caiu para 19º (penúltimo) na zona de rebaixamento, sendo ultrapassado pelo Lorient (18º), que empatou em 0 a 0 com o Angers (12º), mas tem um saldo de gols superior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Monaco voltou a ocupar o quinto lugar da tabela, depois de vencer o Clermont (16º) por 4 a 0.

Wissam Ben Yedder brilhou no jogo com uma dobradinha, que lhe permite somar 12 gols, alcançando no topo da artilharia da Ligue 1 o canadense Jonathan David (Lille).

Com esse resultado o novo treinador do Monaco, o belga Philippe Clement, estreou em casa com sucesso no estádio Louis II do Principado.

Também neste domingo o Lyon subiu ao 10º lugar ao vencer o Troyes (17º) fora de casa por 1 a 0.

Os lioneses não venciam no campeonato desde o final de novembro e encerraram a série de derrotas graças a um pênalti convertido aos 33 minutos por Moussa Dembelé.

Depois de mostrar um bom futebol no empate contra o líder Paris Saint-Germain na última rodada, o Lyon parece confirmar sua melhora, pouco antes do clássico contra o lanterna Saint-Etienne (20º), na sexta-feira da próxima semana.

Nos demais jogos do dia, Strasbourg (7º) e Metz (15º) venceram respectivamente o Montpellier (8º) por 3 a 1 e o Reims (14º) por 1 a 0.

No último jogo da 21ª rodada francesa, o Olympique de Marselha (3º) recebe o Lille (11º) neste domingo, no Vélodrome.

O líder, o Paris Saint-Germain, venceu o Brest (13º) por 2 a 0 no sábado. Conseguiu assim manter uma vantagem de 11 pontos sobre o segundo colocado Nice, que na sexta-feira havia vencido o Nantes (9º) por 2 a 1.

-- Jogos da 21ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Nantes 2 - 1

- Sábado:

Saint-Etienne - Lens 1 - 2

PSG - Brest 2 - 0

- Domingo:

Rennes - Bordeaux 6 - 0

Lorient - Angers 0 - 0

Monaco - Clermont-Ferrand FC 4 - 0

Reims - Metz 0 - 1

Strasbourg - Montpellier 3 - 1

Troyes - Lyon 0 - 1

(16h45) Olympique de Marselha - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Nice 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Olympique de Marselha 36 19 10 6 3 27 15 12

4. Rennes 34 21 10 4 7 40 19 21

5. Monaco 33 21 9 6 6 33 23 10

6. Lens 33 21 9 6 6 36 29 7

7. Strasbourg 32 20 9 5 6 39 25 14

8. Montpellier 31 20 9 4 7 34 27 7

9. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

10. Lyon 28 20 7 8 5 28 27 1

11. Lille 28 19 7 7 5 26 26 0

12. Angers 26 20 6 8 6 26 27 -1

13. Brest 25 21 6 7 8 26 33 -7

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Metz 19 21 4 7 10 24 41 -17

16. Clermont-Ferrand FC 18 20 4 6 10 20 36 -16

17. Troyes 17 20 4 5 11 18 29 -11

18. Lorient 17 20 3 8 9 15 31 -16

19. Bordeaux 17 21 3 8 10 30 50 -20

20. Saint-Etienne 12 20 2 6 12 18 42 -24

bds/iga/aam

Tags