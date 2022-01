PRINCIPAL NOTÍCIA

AUSTRÁLIA TÊNIS: Djokovic deixa Austrália após perder batalha legal contra sua expulsão

-- AUSTRÁLIA TÊNIS

MELBOURNE, Austrália:

Djokovic deixa Austrália após perder batalha legal contra sua expulsão

Novak Djokovic deixou a Austrália, neste domingo (16), depois que a Justiça rejeitou seu recurso contra sua deportação ordenada pelo governo, que considerou que o número um do mundo no tênis representava um "risco para a saúde" por não ter-se vacinado contra a covid-19.

Por Andrew LEESON y Mell CHUN

FOTOS, VÍDEO

MELBOURNE:

Comunicado de Djokovic após derrota judicial

Confira abaixo a íntegra da declaração de Novak Djokovic, depois que o Tribunal Federal australiano rejeitou, neste domingo (16), seu recurso contra a anulação de seu visto:

PARIS:

Sem se vacinar, Djokovic põe carreira em risco

Além de ter sido proibido de participar da edição de 2022 do Aberto da Austrália, o atual número um mundial do tênis Novak Djokovic corre o risco de pagar um alto preço por sua decisão de não se vacinar contra a covid-19.

FOTOS

COLLEYVILLE:

Tomada de reféns em sinagoga no Texas termina na morte do suspeito

Uma tomada de reféns em uma sinagoga no estado americano do Texas terminou, no sábado (15), com todos os reféns libertados sãos e salvos, e o suspeito, morto - anunciaram o governador Greg Abbott e a polícia.

Por Andy JACOBSOHN

CIDADE DA GUATEMALA:

Caravana de migrantes rumo aos EUA se desfaz ao entrar na Guatemala

A caravana de centenas de migrantes que partiu no sábado (15) de San Pedro Sula, norte de Honduras, com a intenção de chegar aos Estados Unidos, dissipou-se ao entrar na Guatemala, devido aos controles impostos pelas autoridades.

CARACAS:

Maduro celebra saída da hiperinflação e projeta crescimento em 2021

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, celebrou, no sábado (15), a saída do país da hiperinflação, depois de uatro anos, e projetou um crescimento econômico de 4% em 2021.

KIEV:

Ucrânia acusa Rússia de ciberataque e diz ter "provas"

A Ucrânia disse, neste domingo (16), ter "provas" do envolvimento da Rússia em um grande ataque cibernético contra vários sites do governo nesta semana, em um cenário de escalada de tensão entre Kiev e Moscou.

Por Ania TSOUKANOVA

LISBOA:

Campanha eleitoral em Portugal começa com favoritismo dos socialistas

A campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de 30 de janeiro em Portugal começou neste domingo (16) e, por enquanto, o socialista António Costa aparece como favorito.

Por Thomas CABRAL

FOTOS

WELLINGTON:

Tonga sofre graves danos após erupção que gerou alarme no Pacífico

A capital de Tonga sofreu danos importantes pelo tsunami causado por uma potente erupção vulcânica submarina no Pacífico, que gerou alerta do Japão ao Chile, embora o risco de maiores estragos tenha passado.

VÍDEO, FOTOS

