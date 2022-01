Os jogadores sérvios querem "vingar" Djokovic no Aberto da Austrália

Os tenistas sérvios participantes do Aberto da Austrália querem "vingar" nos tribunais o número 1 do mundo Novak Djokovic, após a decisão das autoridades australianas de expulsar o jogador não vacinado contra a covid-19, garantiu este domingo (16) o seu compatriota Miomir Kecmanovic.

"Nossa pequena equipe sérvia aqui em Melbourne está indignada e decepcionada e acho que agora devemos ir além para vingar de alguma forma nosso melhor representante, que foi impedido de estar aqui", escreveu Miomir Kecmanovic (N.78), em sua conta no Instagram.

O jogador estava "muito feliz" por ter "a honra de enfrentar o primeiro jogador do planeta" no centro Rod Laver na segunda-feira.

Dirigindo-se diretamente a Novak Djokovic, Kecmanovic expressou o apoio de todos os tenistas sérvios no primeiro Grand Slam do ano."Acredito que você conquistará mais Grand Slams e que isso não o impedirá de alcançar o sucesso histórico. Estamos todos com você", concluiu.

Kecmanovic, que ia enfrentar Djokovic na segunda-feira, agora enfrentará o italiano Salavatore Caruso (N.150).

