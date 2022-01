Olympique de Marselha empata com Lille (1-1) e se afasta da disputa pelo título

O Olympique de Marselha, terceiro colocado, empatou em 1 a 1 em casa com o Lille, que disputou grande parte do jogo com um homem a menos, neste domingo, no encerramento da 21ª rodada da Ligue 1 francesa.

Do trio do topo da tabela, o OM foi o único que não conseguiu vencer neste fim de semana: o líder Paris Saint-Germain derrotou o Brest (13º) por 2 a 0 no sábado e o Nice (2º) venceu por 2 a 1 na sexta-feira o Nantes (9º).

Os marselheses estão, portanto, dois pontos atrás do Nice, com quem começaram esta rodada empatados em pontos, e agora estão 13 pontos atrás do líder.

O OM, no entanto, disputou um jogo a menos que os dois times que estão à sua frente na tabela.

O Lille (10º), atual campeão francês, mas que nesta temporada está no meio da tabela, saiu na frente no estádio Vélodrome com um gol de Sven Botman em uma cobrança de escanteio (minuto 15).

Mas o time do norte da França sofreu um duro golpe com a expulsão de Benjamin André aos 32 minutos.

O OM não conseguiu tirar o máximo de proveito dessa superioridade numérica e teve dificuldade para empatar. Só conseguiu na reta final da partida, aos 75 minutos, com um lindo chute do turco Cengiz Under, mas depois o Olympique não conseguiu completar a reação e virar o jogo para levar os três pontos.

O Lille deteve o Olympique de Marselha neste campeonato. No primeiro turno o derrotou por 2 a 0, na partida que o técnico argentino Jorge Sampaoli considerou a pior da temporada.

O ex-técnico da seleção argentina lamentou desta vez que sua equipe não tenha aproveitado seu claro domínio no jogo.

"Durante sessenta minutos foi um monólogo do Olympique de Marselha, que não conseguimos concluir", disse Sampaoli.

"Nos faltou eficácia para vencer este jogo, no qual passamos todo o segundo tempo no campo adversário. Eles defenderam muito bem", destacou.

Mais cedo, o Rennes, depois de três derrotas consecutivas na Ligue 1, atropelou o Bordeaux com uma goleada de 6 a 0 em casa.

O Rennes recuperou o quarto lugar graças aos gols de Terrier (32), Bourigeaud (43), Laborde (61), Truffert (69) e dois de Guirassy no final (89 e 90+2), todos os cinco de nacionalidade francesa.

Já o Bordeaux caiu para 19º (penúltimo) na zona de rebaixamento, sendo ultrapassado pelo Lorient (18º), que empatou em 0 a 0 com o Angers (12º), mas tem um saldo de gols superior.

Já o Monaco voltou a ocupar o quinto lugar da tabela, depois de vencer o Clermont (16º) por 4 a 0.

Wissam Ben Yedder brilhou no jogo com uma dobradinha, que lhe permite somar 12 gols, alcançando no topo da artilharia da Ligue 1 o canadense Jonathan David (Lille).

Com esse resultado o novo treinador do Monaco, o belga Philippe Clement, estreou em casa com sucesso no estádio Louis II do Principado.

Também neste domingo o Lyon subiu ao 10º lugar ao vencer o Troyes (17º) fora de casa por 1 a 0.

Os lioneses não venciam no campeonato desde o final de novembro e encerraram a série de derrotas graças a um pênalti convertido aos 33 minutos por Moussa Dembelé.

Depois de mostrar um bom futebol no empate contra o líder Paris Saint-Germain na última rodada, o Lyon parece confirmar sua melhora, pouco antes do clássico contra o lanterna Saint-Etienne (20º), na sexta-feira da próxima semana.

Nos demais jogos do dia, Strasbourg (7º) e Metz (15º) venceram respectivamente o Montpellier (8º) por 3 a 1 e o Reims (14º) por 1 a 0.

O líder, o Paris Saint-Germain, venceu o Brest (13º) por 2 a 0 no sábado. Conseguiu assim manter uma vantagem de 11 pontos sobre o segundo colocado Nice, que na sexta-feira havia vencido o Nantes (9º) por 2 a 1.

-- Resultados da 21ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Nantes 2 - 1

- Sábado:

Saint-Etienne - Lens 1 - 2

PSG - Brest 2 - 0

- Domingo:

Rennes - Bordeaux 6 - 0

Lorient - Angers 0 - 0

Monaco - Clermont-Ferrand FC 4 - 0

Reims - Metz 0 - 1

Strasbourg - Montpellier 3 - 1

Troyes - Lyon 0 - 1

Olympique de Marselha - Lille 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Nice 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Olympique de Marselha 37 20 10 7 3 28 16 12

4. Rennes 34 21 10 4 7 40 19 21

5. Monaco 33 21 9 6 6 33 23 10

6. Lens 33 21 9 6 6 36 29 7

7. Strasbourg 32 20 9 5 6 39 25 14

8. Montpellier 31 20 9 4 7 34 27 7

9. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

10. Lille 29 20 7 8 5 27 27 0

11. Lyon 28 20 7 8 5 28 27 1

12. Angers 26 20 6 8 6 26 27 -1

13. Brest 25 21 6 7 8 26 33 -7

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Metz 19 21 4 7 10 24 41 -17

16. Clermont-Ferrand FC 18 20 4 6 10 20 36 -16

17. Troyes 17 20 4 5 11 18 29 -11

18. Lorient 17 20 3 8 9 15 31 -16

19. Bordeaux 17 21 3 8 10 30 50 -20

20. Saint-Etienne 12 20 2 6 12 18 42 -24

