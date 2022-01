Liverpool vence Brentford (3-0) e assume vice-liderança da Premier League

O Liverpool subiu do terceiro para o segundo lugar na Premier League, graças à vitória por 3 a 0 sobre o Brentford (14º), neste domingo, pela 22ª rodada.

Com 45 pontos, os 'Reds' estão agora dois pontos à frente do Chelsea, que caiu para o terceiro lugar ao ser derrotado por 1 a 0 pelo líder Manchester City no sábado.

O Liverpool conseguiu acompanhar o ritmo do City neste fim de semana e se tornou seu principal perseguidor, mas a distância (11 pontos) continua sendo muito grande.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os Reds disputaram um jogo a menos que o líder, fato que pode acrescentar um pouco mais de emoção ao campeonato.

O técnico Jurgen Klopp insistiu que seu time não desistirá.

"Não temos que convencer ninguém de fora (do clube). As pessoas que estão conosco querem aproveitar a jornada", garantiu Klopp.

"Esta não é a situação para falar de uma disputa pelo título, 11 pontos com um jogo a menos. Em um mundo normal (o City vence o campeonato), mas o que é normal hoje em dia?"

O brasileiro Fabinho (aos 44 minutos), Alex Oxlade-Chamberlain (69) e o japonês Takumi Minamino (77) marcaram os gols da equipe de Anfield neste domingo.

Oxlade-Chamberlain foi o grande destaque, já que além de balançar as redes deu a assistência para o primeiro gol.

O português Diogo Jota também tentou mas na sua melhor oportunidade acertou a trave, aos 62 minutos.

Esses jogadores fizeram esquecer, pelo menos neste domingo, o egípcio Mohamed Salah e o senegalês Sadio Mané, que estão em Camarões com as suas respectivas seleções para disputar a Copaa Africana das Nações (CAN).

Tanto Salah quanto Mané fizeram muita falta na quinta-feira, no jogo em que o Liverpool só conseguiu empatar em 0 a 0 em casa contra um Arsenal que jogou a partir dos 24 minutos com um homem a menos.

O Liverpool também aproveita a vitória deste domingo para se consolidar no pódio, já que sua vantagem sobre o quarto colocado West Ham aumentou para 8 pontos.

Os 'Hammers' perderam em casa por 3 a 2 no outro jogo deste domingo, para o Leeds United (15º) do técnico argentino Marcelo Bielsa, que agora está nove pontos acima da zona de rebaixamento.

O Leeds, onde o destaque foi Jack Harrison ao marcar os três gols do seu time, passou a ter três pontos a mais que o Everton (agora 16º), que foi derrotado no sábado por 2 a 1 pelo Norwich (18º), revés que custou o emprego neste domingo ao técnico espanhol Rafa Benítez.

O clássico londrino Tottenham-Arsenal também deveria ter sido disputado neste domingo, mas foi adiado devido ao elevado número de desfalques dos visitantes.

-- Resultados da 22ª rodada da Premier League e classificação:

- Sexta-feira:

Brighton - Crystal Palace 1 - 1

- Sábado:

Manchester City - Chelsea 1 - 0

Wolverhampton - Southampton 3 - 1

Norwich City - Everton 2 - 1

Newcastle - Watford 1 - 1

Aston Villa - Manchester United 2 - 2

- Domingo:

Liverpool - Brentford 3 - 0

West Ham - Leeds 2 - 3

. adiados

Tottenham - Arsenal

Burnley - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 56 22 18 2 2 54 13 41

2. Liverpool 45 21 13 6 2 55 18 37

3. Chelsea 43 22 12 7 3 45 17 28

4. West Ham 37 22 11 4 7 41 30 11

5. Arsenal 35 20 11 2 7 33 25 8

6. Tottenham 33 18 10 3 5 23 20 3

7. Manchester United 32 20 9 5 6 32 29 3

8. Wolverhampton 31 20 9 4 7 17 15 2

9. Brighton 28 20 6 10 4 21 21 0

10. Leicester 25 18 7 4 7 31 33 -2

11. Crystal Palace 24 21 5 9 7 30 31 -1

12. Southampton 24 21 5 9 7 25 33 -8

13. Aston Villa 23 20 7 2 11 27 32 -5

14. Brentford 23 21 6 5 10 24 33 -9

15. Leeds 22 20 5 7 8 24 39 -15

16. Everton 19 19 5 4 10 24 34 -10

17. Watford 14 19 4 2 13 23 37 -14

18. Norwich City 13 21 3 4 14 10 45 -35

19. Newcastle 12 20 1 9 10 20 43 -23

20. Burnley 11 17 1 8 8 16 27 -11

./bds/bur-hap/dr/psr/aam

Tags