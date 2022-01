Inter de Milão empata com Atalanta (0-0) e pode perder liderança do Italiano

A Inter de Milão, que se sagrou campeã da Supercopa da Itália na quarta-feira, não conseguiu comemorar esse título com uma vitória e ficou no empate em 0 a 0 em sua visita à Atalanta, neste domingo, pela 22ª rodada da Serie A.

A liderança da Inter pode agora passar para as mãos do vizinho Milan: o time 'nerazzurri' está provisoriamente dois pontos à frente dos 'rossoneri', que recebem nesta segunda-feira no San Siro a Spezia (16ª), time que luta pela permanência na elite do futebol italiano.

Em caso de vitória, o Milan ultrapassa a Inter na tabela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No jogo deste domingo em Bérgamo, entre duas equipes da 'zona da Champions' - primeiro contra quarto colocado -, a Inter foi quem mais criou chances, mas sem conseguir transformar essa superioridade em gols.

O bósnio Edin Dzeko foi o jogador mais perigoso da equipe de Simone Inzaghi, sobretudo com duas cabeçadas (16 e 70 minutos) e com um chute que Juan Musso defendeu aos 58 minutos.

O goleiro argentino também evitou o gol da Inter aos 26 minutos, desta vez contra Alexis Sánchez, o jogador que deu a sua equipe a 'Supercoppa' na quarta-feira com um gol no final da prorrogação, quando todos já pensavam em uma disputa nos pênaltis.

O atacante chileno foi titular e jogou pouco mais de uma hora nesta partida, mas sem conseguir balançar as redes desta vez.

A dez minutos do final, o colombiano Luis Muriel teve uma boa chance para a Atalanta, mas o goleiro esloveno Samir Handanovic defendeu.

"Do jeito que o jogo foi, um ponto é bom. Tivemos boas chances, mas eles poderiam ter marcado também, então acho que foi um resultado justo", disse Handanovic ao DAZN, após a partida.

A Atalanta continua nas posições da Liga dos Campeões, mas viu seus perseguidores se aproximarem neste fim de semana, especialmente a Juventus (5ª), que venceu a Udinese (14ª) por 2 a 0 no sábado e está apenas um ponto atrás do cobiçado quarto lugar.

Mais cedo, Nani e Sérgio Oliveira, as duas contratações portuguesas da semana na Serie A italiana, tiveram estreias muito satisfatórias, o primeiro dando uma assistência que deu um ponto à Unione Venezia e o segundo com o gol da vitória da Roma.

O time da capital venceu o Cagliari por 1 a 0 no estádio Olímpico.

Sérgio Oliveira (de 29 anos), contratado a pedido do treinador José Mourinho, marcou esse gol para a Roma ao converter um pênalti aos 33 minutos.

A penalidade máxima havia assinalada devido a um toque de mão de um zagueiro do Cagliari em um chute do português, que chegou à capital italiana por empréstimo vindo do Porto com opção de compra.

A Roma, que dominou o jogo mas mostrou problemas de eficiência, não conseguiu ficar tranquila até o apito final. E no fim do jogo foi salva por outro português, seu goleiro Rui Patrício, em uma tentativa do brasileiro João Pedro (84).

Esta vitória suada permite que a Roma chegue ao sexto lugar, com os mesmos pontos da Lazio (7ª), e quebre uma sequência de três jogos seguidos sem vencer (um empate, duas derrotas).

o veterano Nani (de 35 anos), ex-jogador do Manchester United e que nas três últimas temporadas vestiu a camisa do Orlando City (dos Estados Unidos) estreou com a Unione Venezia dando o passo para o gol de David Okereke, com o qual seu novo clube empatou em 1 a 1 diante do Empoli.

Nani havia acabado de entrar na partida e teve assim um início excelente.

"Foi uma estreia muito boa, a equipe fez uma boa partida", comemorou o jogador que foi campeão da Eurocopa de 2016.

"Eu não treinei muito com a equipe e não estou nas melhores condições, mas quando você quer fazer as coisas bem, tudo é possível", disse ele.

O Unione Venezia está na décima sétima posição, na zona de salvação, dois pontos à frente do primeiro time na zona de rebaixamento, o Cagliari (18º).

O Empoli continua numa zona tranquila da tabela, em décimo primeiro.

Também na parte do meio da tabela está o Hellas Verona (10º), que venceu o Sassuolo (12º) por 4 a 2, com um hat-trick do tcheco Antonin Barak.

-- Resultados da 21ª rodada da Serie A italiana (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Sampdoria - Torino 1 - 2

Salernitana - Lazio 0 - 3

Juventus - Udinese 2 - 0

- Domingo:

Sassuolo - Hellas Verona 2 - 4

Unione Venezia - Empoli 1 - 1

Roma - Cagliari 1 - 0

Atalanta - Inter 0 - 0

- Segunda-feira:

(14h30) Bologna - Napoli

Milan - Spezia

(16h45) Fiorentina - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 50 21 15 5 1 51 16 35

2. Milan 48 21 15 3 3 46 23 23

3. Napoli 43 21 13 4 4 37 15 22

4. Atalanta 42 21 12 6 3 44 26 18

5. Juventus 41 22 12 5 5 34 21 13

6. Roma 35 22 11 2 9 36 28 8

7. Lazio 35 22 10 5 7 46 39 7

8. Fiorentina 32 20 10 2 8 34 29 5

9. Torino 31 21 9 4 8 29 20 9

10. Hellas Verona 30 22 8 6 8 41 37 4

11. Empoli 29 22 8 5 9 35 43 -8

12. Sassuolo 28 22 7 7 8 38 37 1

13. Bologna 27 20 8 3 9 28 33 -5

14. Udinese 20 20 4 8 8 28 36 -8

15. Sampdoria 20 22 5 5 12 29 40 -11

16. Spezia 19 21 5 4 12 21 41 -20

17. Unione Venezia 18 21 4 6 11 19 38 -19

18. Cagliari 16 22 3 7 12 21 43 -22

19. Genoa 12 21 1 9 11 20 39 -19

20. Salernitana 11 20 3 2 15 13 46 -33

./bds/bur-alu/dr/psr/aam

Tags