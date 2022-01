Enviado da ONU se reúne com líder da Frente Polisário na Argélia

O novo emissário da ONU para o Saara Ocidental, Staffan de Mistura, reuniu-se neste domingo (16) com o chefe da Frente Polisário, Brahim Ghali, em Tindouf, na Argélia, em sua primeira viagem regional, informou a agência de notícias argelina APS.

Durante este encontro num campo de refugiados saarauí, o líder do movimento pró-independência reiterou que é "a favor de uma solução justa e equitativa" para o conflito do Saara Ocidental "capaz de garantir o direito do povo saarauí à autodeterminação e à plena independência", segundo a APS.

O Saara Ocidental, uma ex-colônia espanhola, é considerado um "território não autônomo" pela ONU na ausência de uma solução definitiva. Há décadas, o dossiê enfrenta Marrocos e os saarauís pró-independência da Frente Polisario, apoiados pela Argélia.

Marrocos controla 80% do território e propõe uma ampla autonomia sob sua soberania, enquanto os independentistas pedem um referendo sobre a autodeterminação organizado pela ONU, previsto no cessar-fogo de 1991.

Para Rabat, a retomada das negociações, suspensas desde 2019, deve fazer parte do quadro de "mesas redondas" em que participam Marrocos, a Frente Polisário, a Argélia e a Mauritânia.

A Argélia se opõe ao retorno dos diálogos na forma de mesas redondas como as organizadas na Suíça pelo enviado anterior da ONU, o ex-presidente alemão Horst Köhler, que renunciou em meados de 2019 após não obter resultados significativos.

A viagem regional do emissário da ONU - a primeira desde que assumiu o cargo em novembro - acontece em um contexto de forte rivalidade entre Marrocos e Argélia.

Começou na quarta-feira com grande discrição em Rabat, que reiterou o seu apoio à retomada do "processo político" sob o patrocínio da ONU para resolver o conflito.

Depois de Tindouf, Mistura segue para Argel e terminará sua turnê na Mauritânia em 19 de janeiro.

