Elche vence Villarreal (1-0) e se afasta um pouco mais da zona de rebaixamento no Espanhol

O Elche venceu o Villarreal em casa por 1 a 0 neste domingo, dando mais um passo para se afastar da zona de rebaixamento, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, que acontece ao longo da semana.

Um gol do argentino Lucas Boyé com um chute forte (78) deu os três pontos que permitiram ao Elche tomar o 15º lugar na tabela do Mallorca, e abrir cinco pontos em relação à zona de rebaixamento, que é aberta pelo Alavés (18º).

Apesar da derrota, o Villarreal (8º) se manteve às portas das vagas europeias na LaLiga.

O 'Submarino Amarelo', que acumula sua terceira partida oficial sem vencer, não conseguiu tirar vantagem da posse de bola em uma partida equilibrada e muito disputada, na qual o Elche tentou surpreender no contra-ataque.

O Villarreal pressionou nos últimos 25 minutos do jogo, mas depois veio a bomba de Boyé que o goleiro Gerónimo Rulli chegou a tocar mas não conseguiu evitar que a bola entrasse (78).

Após o gol, o Villarreal partiu em busca do empate, mas esbarrou no bom trabalho defensivo de Elche, que soma duas vitórias consecutivas no campeonato.

A 21ª rodada, que foi afetada pela realização dos jogos da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, prossegue na terça-feira com os duelos Bétis-Alavés e Cádiz-Espanyol.

Em dezembro, foi antecipado o jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao correspondente a esta rodada, que os madrilenhos venceram por 2 a 1.

Merengues e bascos se enfrentam neste domingo na final da Supercopa da Espanha, em Riad, na Arábia Saudita.

-- Jogos da 21ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Quarta-feira, 22 de dezembro:

Athletic - Real Madrid 1 - 2

- Domingo:

Elche - Villarreal 1 - 0

- Terça-feira:

(16h00) Betis - Alavés

(17h30) Cádiz - Espanyol

- Quarta-feira:

(15h00) Celta - Osasuna

(17h30) Valencia - Sevilla

- Quinta-feira:

(15h00) Getafe - Granada

- Quarta-feira, 16 de fevereiro:

(15h00) Atlético de Madrid - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 45 18 27

2. Sevilla 44 20 13 5 2 31 13 18

3. Betis 34 20 10 4 6 33 24 9

4. Atlético de Madrid 33 20 9 6 5 33 24 9

5. Real Sociedad 33 20 9 6 5 22 21 1

6. Barcelona 32 20 8 8 4 31 23 8

7. Rayo Vallecano 31 20 9 4 7 27 21 6

8. Villarreal 29 21 7 8 6 33 23 10

9. Athletic Bilbao 28 21 6 10 5 20 17 3

10. Valencia 28 20 7 7 6 32 32 0

11. Espanyol 26 20 7 5 8 23 24 -1

12. Osasuna 25 20 6 7 7 20 25 -5

13. Granada 24 20 5 9 6 24 27 -3

14. Celta Vigo 23 20 6 5 9 22 23 -1

15. Elche 22 21 5 7 9 21 28 -7

16. Mallorca 20 20 4 8 8 17 30 -13

17. Getafe 18 20 4 6 10 13 21 -8

18. Alavés 17 20 4 5 11 16 30 -14

19. Cádiz 14 20 2 8 10 15 34 -19

20. Levante 11 20 1 8 11 21 41 -20

