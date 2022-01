Eintracht empata com Augsburg (1-1) e segue fora da 'zona europeia'

O Eintracht Frankfurt (8º) não passou do empate em 1 a 1 fora de casa com o Augsburg (15º), este domingo pela 19ª rodada da Bundesliga, e ainda não alcançou as posições europeias.

O japonês Daichi Kamada colocou o Eintracht na frente aos 22 minutos e o austríaco Michael Gregoritsch empatou para os bávaros aos 38.

Após este empate, o Eintracht está a dois pontos da zona europeia.

No outro jogo disputado neste domingo no encerramento da 19ª rodada do cameponato alemão, o lanterna Greuther Fürth (18º) experimentou uma nova decepção, empatando em 2 a 2 em sua visita ao Arminia Bielefeld (16º).

O Greuther Fürth vencia até a reta final e acreditava que sua segunda vitória no campeonato estava em suas mãos, mas o alemão de origem espanhola Gonzalo Castro decretou o empate final para o Arminia aos 83 minutos.

O Arminia Bielefeld subiu para o 18º lugar, o que o faria jogar um playoff valendo a permanência na primeira divisão, enquanto o Greuther Fürth continua afundando, com apenas 7 pontos, a 11 dessa posição de repescagem e a 12 pontos da zona de salvação.

O líder Bayern de Munique goleou o Colônia (9º) por 4 a 0 no sábado, com um hat-trick do astro polonês Robert Lewandowski.

Com esse resultado o atual campeão conseguiu manter uma vantagem de seis pontos sobre o vice-líder, o Borussia Dortmund, que na sexta-feira havia vencido o Freiburg (6º) por 5 a 1.

-- Resultados da 19ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - Freiburg 5 - 1

- Sábado:

Colônia - Bayern de Munique 0 - 4

Stuttgart - RB Leipzig 0 - 2

1. FC Union Berlin - Hoffenheim 2 - 1

Wolfsburg - Hertha Berlim 0 - 0

Mainz - Bochum 1 - 0

B. Moenchengladbach - Bayer Leverkusen1 - 2

- Domingo:

Augsburg - Eintracht Frankfurt 1 - 1

Arminia Bielefeld - Greuther Furth 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 46 19 15 1 3 61 18 43

2. Borussia Dortmund 40 19 13 1 5 49 29 20

3. Bayer Leverkusen 32 19 9 5 5 44 31 13

4. Hoffenheim 31 19 9 4 6 39 29 10

5. 1. FC Union Berlin 31 19 8 7 4 27 24 3

6. Freiburg 30 19 8 6 5 31 23 8

7. RB Leipzig 28 19 8 4 7 36 23 13

8. Eintracht Frankfurt 28 19 7 7 5 30 28 2

9. Colônia 28 19 7 7 5 30 32 -2

10. Mainz 27 19 8 3 8 27 21 6

11. Bochum 23 19 7 2 10 17 27 -10

12. B. Moenchengladbach 22 19 6 4 9 25 35 -10

13. Hertha Berlim 22 19 6 4 9 21 38 -17

14. Wolfsburg 21 19 6 3 10 17 30 -13

15. Augsburg 19 19 4 7 8 19 30 -11

16. Arminia Bielefeld 18 19 3 9 7 18 26 -8

17. Stuttgart 18 19 4 6 9 22 33 -11

18. Greuther Furth 7 19 1 4 14 15 51 -36

