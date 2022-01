Djokovic parte de Melbourne rumo a Dubai

O tenista sérvio Novak Djokovic deixou Melbourne, neste domingo (16), em um avião com destino a Dubai - constatou uma jornalista da AFP a bordo.

Algumas horas antes, a Justiça australiana rejeitou o recurso do N.1 do mundo do tênis, não vacinado contra a covid-19, contra a anulação de seu visto, a um dia do início do Aberto da Austrália.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

str-djw/fbx/iga/pc/tt

Tags