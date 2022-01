Dérbi suspenso no sábado é retomado e Betis elimina Sevilla (2-1) na Copa do Rei

O Betis venceu o Sevilla (2-1) e se classificou para as quartas de final da Copa do Rei, depois da retomada neste domingo deste dérbi que havia sido suspenso no sábado devido ao lançamento de uma barra que atingiu o jogador Joan Jordán no campo.

O duelo havia sido interrompido no minuto 39 logo depois do francês Nabil Fekir empatar com um 'gol olímpico' cobrando escanteio (39) apóa o gol que abriu o placar do argentino Alejandro 'Papu' Gómez (35).

Um outro gol, de Sergio Canales, em um chute cruzado neste domingo, na continuação da partida (73), garantiu a vaga nas quartas de final para o Betis.

O time aproveitou a chance praticamente única que teve na partida, durante a qual o Sevilla teve a posse de bola, mas esbarrou no bom trabalho da defesa adversária em um jogo disputado com os portões fechados.

O Sevilha, que no sábado tinha sido dominado pelo Bétis, poderia ter empatado com uma cabeçada de Jules Koundé no travessão (88).

O Bétis estará nas quartas-de-final da Copa do Rei, juntamente com o Valencia, que neste domingo venceu por 1 a 0 o modesto Atlético Baleares, da 1ª RFEF (terceira divisão do futebol espanhol).

Um gol do brasileiro Marcos André logo no primeiro minuto de jogo, aproveitando um erro da zaga local, encerrou a campanha do Atlético Baleares no torneio.

O modesto time balear não conseguiu vencer o Valencia depois de eliminar duas equipes da primeira divisão, Getafe e Celta de Vigo, para chegar às oitavas da Copa do Rei.

O Valencia, alertado sobre a dificuldade que teria pela frente, não relaxou e desde o início tomou as rédeas do jogo contra o Atlético Baleares, que teve o goleiro Xavi Ginard como destaque.

A equipe valenciana acabou impondo a diferença de qualidade e garantiu sua vaga na próxima fase.

-- Resultados das oitavas de final da Copa do Rei:

- Sábado:

(+) Mallorca - Espanyol 2 - 1

Girona (2ª) - (+) Rayo Vallecano 1 - 2

Sporting de Gijón (2ª) - (+) Cádiz 2-4 nos pênaltis (0-0 após a prorrogação)

- Domingo:

Atlético Baleares (3ª) - (+) Valencia 0 - 1

(+) Betis - Sevilla 2 - 1

- Quarta-feira 19:

(17h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid

- Quinta-feira 20:

(15h00) Elche - Real Madrid

(17h30) Athletic - Barcelona

(+) classificado para as quartas de final da Copa do Rei

