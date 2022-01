Bebê de três anos morre vítima da Covid-19 no Catar

Em um caso raro, um bebê de três semanas morreu no Catar de uma "infecção grave" causada pela covid-19, informou o Ministério da Saúde no domingo (16) .

"Um bebê de três semanas infelizmente faleceu de uma infecção grave devido à covid-19", disse o comunicado.

"Ele não tinha outros problemas de saúde ou doença hereditária conhecida", explicou. Ele foi a segunda criança vítima dessa doença no Catar desde o início da pandemia, segundo o ministério.

A mortalidade por coronavírus é muito pequena entre as crianças, mas autoridades de saúde de vários países registraram mais casos de infecção entre elas desde a disseminação da variante ômícron.

"Há mais crianças infectadas nesta onda, o que exige mais atenção médica", disse a mesma fonte.

O número diário de infecções no Catar aumentou para quase 4.000 nos últimos dias, um aumento de 20 vezes em relação aos números anunciados em meados de dezembro.

No final de dezembro, o principal grupo hospitalar público do país suspendeu os dias de folga de todo o seu pessoal médico e administrativo que trabalha com pacientes de covid-19, devido ao aumento dos casos de infeção.

O Catar, um país de 2,6 milhões de pessoas, registrou quase 300.000 casos, dos quais cerca de 600 vieram a morrer.

