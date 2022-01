ATP: expulsão de Djokovic encerra fatos 'profundamente infelizes'

Em um comunicado divulgado neste domingo (16), a ATP, que administra o circuito profissional de tênis masculino, considerou que a expulsão de Novak Djokovic da Austrália "encerra uma série de eventos profundamente infelizes".

"A decisão emitida hoje [domingo) de confirmar a anulação do visto australiano de Novak Djokovic encerra uma série de eventos profundamente infelizes", escreveu a ATP, acrescentando que as decisões "relativas a questões de saúde pública devem ser respeitadas".

"Independentemente de como chegamos até aqui, Novak é um dos maiores campeões do nosso esporte e sua ausência no Aberto da Austrália é uma perda para o tênis", continua o texto.

"Sabemos até que ponto estes últimos dias foram complicados para Novak e até que ponto ele queria defender seu título em Melbourne. Desejamos o melhor a ele e estamos ansiosos para vê-lo de novo, muito em breve, nas quadras", completou a associação.

Na conclusão, divulgada horas depois da decisão do Tribunal Federal australiano de rejeitar o recurso do N.1 do mundo, o comunicado ressalta que "a ATP continua recomendando fortemente a vacinação a todos os jogadores".

ig/iga/zm/pc/tt

