Tonga, Costa Oeste dos EUA e Páscoa ficam em alerta por tsunami

Os habitantes das ilhas Tonga fugiam para os locais mais altos do território, neste sábado (15), frente ao tsunami causado por uma nova erupção - ouvida a centenas de quilômetros - do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai.

"Um tsunami de 1,20 m foi observado em Nuku'alofa", capital deste pequeno arquipélago no Oceano Pacífico, anunciou a agência australiana de meteorologia.

O tsunami anterior não passou de 30 cm, e o alerta tinha acabado de ser levantado, quando o vulcão entrou em erupção novamente.

De acordo com o serviço meteorológico dos Estados Unidos, após a erupção em Tonga, um alerta de tsunami foi emitido também neste sábado para a costa oeste americana e para inundações no Havaí. Pouco antes, o Escritório Nacional de Emergências do Chile (Onemi) havia advertido sobre a possibilidade de um "tsunami menor" atingir a Ilha de Páscoa.

"Foi uma grande explosão", disse Mere Taufa, ao site de notícias Stuff, sobre o fenômeno sentido em Tonga, enquanto preparando o jantar, em casa.

"O chão tremeu, a casa inteira foi sacudida. Vinha em ondas. Meu irmão caçula achou que tinham bombas explodindo perto de casa", descreveu.

Poucos minutos depois, acrescentou, a água invadiu sua casa, e o muro de uma casa vizinha desabou.

"Soubemos, em seguida, que era um tsunami, com a água brotando na casa. A gente ouvia gritos por todos os lados, e todo o mundo começou a fugir para as partes mais altas", completou.

O rei dos tongas, Tupou VI, foi retirado do palácio real, em Nuku'alofa, e levado para local longe da costa.

A erupção durou oito minutos e foi tão forte que foi ouvida "como um trovão distante" nas ilhas Fiji, a mais de 800 km de distância, disseram autoridades locais.

Também se advertiu os moradores para cobrirem os reservatórios de água para protegê-los da chuva ou das cinzas ácidas.

Victorina Kioa, da Comissão de Serviços Públicos de Tonga, pediu à população que "se afaste de todos os lugares ameaçados, ou seja, praias, recifes e toda a costa plana".

Alertas de tsunami foram emitidos na manhã deste sábado para a Costa Oeste dos Estados Unidos, enquanto o Havaí foi afetado por "inundações menores", de acordo com os serviços meteorológicos americanos.

"Saiam das praias, dos portos e das marinas" ao longo da costa da Califórnia até o Alasca, afirmou o Serviço Nacional do Clima dos Estados Unidos, que previu ondas de até 60 centímetros, fortes correntes e inundações costeiras.

No arquipélago havaiano, no Oceano Pacífico, foram relatadas "pequenas inundações" nas ilhas.

Nas redes sociais, o Onemi alertou, por sua vez, sobre a possibilidade de "tsunami menor" atingir Páscoa.

"Lembre-se! que, por Estado de Precaução para o Arquipélago Juan Fernández, ilhas San Félix, de Páscoa e Antártica Chilena por erupção de vulcão em Tonga, solicita-se abandonar a zona de praia, frente à possibilidade de um tsunami menor nesses setores", frisou o órgão chileno.

"Por precaução, SAIA DA ZONA DE PRAIA, devido a um tsunami menor, na Ilha de Páscoa", foi a mensagem de emergência que chegou a todos os habitantes da ilha, a 3.300 km ao oeste da costa chilena, no Oceano Pacífico.

Já a Rede Geocientífica Chilena destacou que o tsunami que atingiria a ilha polinésia atingiria no máximo 30 centímetros.

