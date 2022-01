Rayo Vallecano, Mallorca e Cádiz avançam às quartas da Copa do Rei; Betis-Sevilla é suspenso

Rayo Vallecano, Cádiz e Mallorca se classificaram neste sábado para as quartas de final da Copa do Rei, enquanto o dérbi Bétis-Sevilla foi suspenso devido ao lançamento de objetos no gramado.

A partida foi suspensa "devido a graves incidentes envolvendo o público", depois que uma barra, que parecia de plástico, atingiu o jogador do Sevilla Joan Jordan na cabeça alguns minutos antes do intervalo.

"A RFEF condena qualquer ato de violência nos campos", acrescentou a Federação em mensagem nas redes sociais.

O jogo, que estava empatado em 1 a 1, será retomado em data a ser decidida pela juiza única da competição.

O argentino Alejandro "Papu" Gómez abriu o placar para o Sevilla (35), mas perto do intervalo o francês Nabil Fekir empatou com um gol olímpico ao cobrar um escanteio (39).

Quando os jogadores começaram a se dirigir para o centro do campo após o gol de empate, uma barra lançada das arquibancadas atingiu Joan Jordan na cabeça.

O jogador foi atendido em campo, mas conseguiu sair por conta própria sem parecer ter sofrido nenhuma lesão grave.

Segundo a imprensa espanhola, Jordan foi levado para um hospital apenas por precaução.

Mais cedo o Rayo Vallecano venceu o Girona (da 2ª divisão) de virada por 2 a 1, e se classificou para as quartas de final da Copa do Rei, assim como o Mallorca, que venceu o Espanyol pelo mesmo resultado.

Quem saiu na frente foi o Girona com um gol do colombiano Bernardo Espinosa (26), mas a virada veio com dois gols de Sergi Guardiola (45 e 48).

O Girona começou a pressionar o Rayo, que contou com boas defesas de seu goleiro Luca Zidane, filho do astro Zinedine, até que Bernardo encontrou o gol (26).

Atrás no placar, o Rayo avançou nas linhas e após empatar no primeiro tempo, manteve o domínio no segundo tempo, em que o Girona poderia ter empatado em um pênalti vobrado por Cristhian Stuani que Luca defendeu (71).

O Cádiz suou para vencer por 4 a 2 nas penalidades máximas diante do Sporting de Gijón (da 2ª divisão) depois de terminar empatadao em 0 a 0 após os 90 minutos e a prorrogação.

Com a eliminação do Sporting, a segunda divisão do futebol espanhol fica sem representantes no torneio.

Mais cedo, o Mallorca venceu o Espanyol por 2 a 1.

O japonês Take Kubo abriu o placar em uma obrança de falta direta (32), Abdón Prats fez 2 a 0 com uma cabeçada após um escanteio (60) e Javier Puado diminuiu para o Espanyol (62) fazendo 2 a 1, resultado que colocou o Mallorca na próxima fase da competição.

O Mallorca, que nos 16-avos havia eliminado o Eibar (da 2ª divisão), foi um pouco superior no primeiro tempo, dominando a posse de bola contra o Espanyol, que teve dificuldade para encontrar soluções diante de um adversário bem armado.

O Espanyol reagiu no segundo tempo, mas um segundo lance de bola parada permitiu ao Mallorca aumentar sua conta.

Os 'espanyolistas' conseguiram se aproximar rapidamente com um gol de Puado após uma cobrança de falta, confirmado após uma revisão do VAR, mas não foi suficiente para virar o jogo.

-- Jogos das oitavas de final da Copa do Rei:

- Sábado:

(+) Mallorca - Espanyol 2 - 1

Girona (2ª) - (+) Rayo Vallecano 1 - 2

Sporting de Gijón (2ª) - (+) Cádiz 2 -4 nos pênaltis (0-0 após a prorrogação)

Betis - Sevilla (suspenso)

- Domingo:

(8h00) Atlético Baleares (3ª) - Valencia

- Quarta-feira 19:

(17h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid

- Quinta-feira 20:

(15h00) Elche - Real Madrid

(17h30) Athletic Bilbao - Barcelona

(+): classificado para as quartas de final da Copa do Rei.

