AUSTRÁLIA TÊNIS: Djokovic volta para centro de detenção a dois dias do Aberto da Austrália

-- AUSTRÁLIA TÊNIS

MELBOURNE, Austrália:

Djokovic volta para centro de detenção a dois dias do Aberto da Austrália

A dois dias do início do Aberto da Austrália, o número um do tênis mundial, Novak Djokovic, voltou para um centro de detenção de Melbourne, enquanto a Justiça examina sua deportação por não estar vacinado contra a covid-19.

Por Andrew LEESON y Mell CHUN

(diplomacia tênis política imigração vírus AUS Aberto Open Austrália SRB pandemia, Nota-Central, 600 palavras - a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

MELBOURNE, Austrália:

Com ou sem Djokovic, mais importante é o torneio, dizem tenistas

A novela que se arrasta sobre a possível deportação de Novak Djokovic ofuscava, neste sábado (15), a prévia do Aberto da Austrália, irritando os demais tenistas, como Rafael Nadal, que lembrou que o torneio "é muito mais importante do que qualquer jogador".

Por Martin PARRY

(tênis AUS Aberto Open SRB Austrália vírus pandemia vacinas saúde, Reações, 620 palavras - já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS:

LIMA:

Peru acumula mais de 2,5 milhões de casos de covid-19

País com a maior taxa de mortalidade por covid-19 no mundo, o Peru superou, na sexta-feira (15), os 2,5 milhões de casos confirmados, em meio à terceira onda da pandemia dominada pela variante ômicron - informou o Ministério da Saúde.

(pandemia vacinas epidemia saúde Peru, 500 palavras - já transmitida)

-- EUROPA:

Ex-ministra francesa lança candidatura para unir esquerda contra Macron

A ex-ministra francesa da Justiça francesa Christiane Taubira se lançou oficialmente como candidata às eleições presidenciais de abril, com o objetivo ambicioso de unir uma esquerda muito fragmentada, onde já existem outros candidatos para tentar destronar Emmanuel Macron.

(eleições governo França política, 720 palavras - já transmitida)

-- ÁSIA

Pequim:

Caso de ômicron é detectado em Pequim em meio a surto de covid no país

Um caso de ômicron foi detectado em Pequim - informaram autoridades da capital chinesa, neste sábado (15), em um contexto no qual o gigante asiático luta para conter os focos desta contagiosa variante da covid-19, a três semanas dos Jogos Olímpicos de Inverno.

(pandemia vírus China saúde epidemia, 440 palavras - já transmitida)

-- OCEANIA

NUKU'ALOFA, Tonga:

Tonga, Costa Oeste dos EUA e Páscoa ficam em alerta por tsunami

Os habitantes das ilhas Tonga fugiam para os locais mais altos do território, neste sábado (15), frente ao tsunami causado por uma nova erupção - ouvida a centenas de quilômetros - do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai.

(tsunami vulcão Tonga, 590 palavras - já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

França e amantes do teatro no mundo todo festejam 400 anos de Molière

França e os amantes do teatro no mundo todo festejam, a partir deste sábado (15), os 400 anos de nascimento de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, o dramaturgo mais popular da língua francesa.

Por Rana MOUSSAOUI

(França história cultura teatro, Nota-Central, 500 palavras - a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

PARIS:

Vários álbuns de música emblemáticos completam 50 anos

Lou Reed e seu "Transformer", David Bowie e "Ziggy Stardust", ou "Exile on Main St.", dos Rolling Stones, são alguns dos álbuns que completam meio século em 2022.

(EUA Canadá gente GB música, 520 palavras - já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- ABERTO DA AUSTRÁLIA

Acompanhamento

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

