Paula Badosa conquista Torneio de Sydney

A espanhola Paula Badosa (N.9 do mundo) conquistou, neste sábado (15), o torneio WTA 500 de Sydney, ao derrotar a checa Barbora Krejcikova (N.4) na final, por 6-3, 4-6, 7-6 (7/4), em uma partida de 2h22.

A dois dias do início do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, Badosa, de 24 anos, venceu seu terceiro torneio WTA, após as vitórias em Belgrado e Indian Wells.

-- Resultados da jornada:

- Feminino simples (final):

Paula Badosa (ESP/N.5) vence Barbora Krejcíková (CZE/N.3) 6-3, 4-6, 7-6 (7/4)

