Lima reforça controles em praias perante onda de covid-19 no Peru

A entrada de banhistas nas principais praias de Lima está sendo cuidadosamente controlada devido ao avanço da terceira onda de covid-19, impulsionada pela variante ômicron.

As praias dos distritos de Chorrillos e Barranco, ao sul de Lima - que antes da pandemia estavam lotadas de toldos e banhistas prontos para desfrutar do mar no verão -, agora só podem ser acessadas em áreas delimitadas para cada grupo familiar.

Esses espaços específicos devem ser reservados com antecedência através do site do governo municipal, de forma gratuita.

Um repórter da AFP verificou que está sendo pedido às pessoas o cartão com dupla vacinação contra o coronavírus, além de confirmar que os espaços na areias estavam reservados.

Na praia de Agua Dulce, uma das mais visitadas da região, estão disponíveis 250 "boxes", que consistem em grades de 4 metros de cada lado fixadas com cordas, que comportam até 6 pessoas.

A pandemia, que no Peru já causou mais de 2,5 milhões de infecções e 203.302 mortes desde 2020, provocou uma longa quarentena e o fechamento de muitas praias.

No Ano Novo, o país ordenou o fechamento de praias e piscinas públicas.

Em Chorrillos, as autoridades também controlam a entrada de alimentos e bebidas alcoólicas, embora existam vendedores ambulantes de alimentos leves, que podem ser consumidos em áreas específicas e não na areia.

Trata-se de precaução contra a agressividade da variante ômicron do vírus, que já representa mais de 80% dos casos positivos na região metropolitana de Lima.

O Peru tem a maior taxa de mortalidade por covid-19 do mundo, com 6.160 mortes por milhão de habitantes, segundo balanço da AFP com base em dados oficiais.

