Líder Bayern goleia Colônia (4-0) com hat-trick de Lewandowski

O Bayern de Munique goleou o Colônia 4 a 0 fora de casa, com um hat trick do astro Robert Lewandowski, e resistiu aos problemas de pressão do Borussia Dortmund, o que permitiu recuperar sua vantagem de seis pontos na classificação, neste sábado pela 19ª rodada da Bundesliga.

Na sexta-feira, o Borussia Dortmund (2º) goleou o Freiburg (5º) por 5 a 1 e havia ficado a três pontos da primeira posição, mas o gigante bávaro também respondeu com força e conseguiu voltar a ficar com seis a mais.

O polonês Lewandowski (aos 9 minutos) e o francês Corentin Tolisso (25) colocaram o Bayern no caminho da vitória antes de meia hora de jogo.

No segundo tempo, Lewandowski marcou mais dois gols (62 e 74) decretando a goleada sobre o Colônia, que cai para a oitava posição após esta derrota.

Na artilharia, Lewandowski se consolida ainda mais na liderança, agora com 23 gols, seis a mais que o tcheco Patrik Schick (Bayer Leverkusen) e oito a mais que o norueguês Erling Haaland (Borussia Dortmund).

O hat-trick do polonês acontece pouco antes de ele concorrer na segunda-feira ao prêmio anual 'The Best' da Fifa (que conquistou em 2021), onde está na lista dos três finalistas, ao lado do argentino Lionel Messi (Paris Saint-Germain) e do egípcio Mohamed Salah (Liverpool).

A vitória no RheinEnergie Stadion permite ao Bayern retomar o caminho das vitórias após a derrota por 2 a 1 em casa, na semana passada, diante do Borussia Mönchengladbach, num jogo em que a equipe de Julian Nagelsmann teve um número muito significativo de desfalques devido à covid-19.

A luta pelo título nesta Bundesliga parece estar entre dois times, já que o terceiro, o Hoffenheim (3º), ficou ainda mais distante ao perder por 2 a 1 para o Union Berlin, que graças a essa vitória ficou provisoriamente em quarto lugar, dentro da zona da Liga dos Campeões e alcançando seu adversário deste sábado em número de pontos.

O Hoffenheim abriu o placar na capital com um gol contra de Timo Baumgartl (16), mas o Union Berlin virou com gols de Andreas Volgsammr (22) e Grischa Prömel (73).

-- Resultados da 19ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - Freiburg 5 - 1

- Sábado:

Colônia - Bayern de Munique 0 - 4

Stuttgart - RB Leipzig 0 - 2

1. FC Union Berlin - Hoffenheim 2 - 1

Wolfsburg - Hertha Berlim 0 - 0

Mainz - Bochum 1 - 0

B. Moenchengladbach - Bayer Leverkusen

- Domingo:

(11h30) Augsburg - Eintracht Frankfurt

(13h30) Arminia Bielefeld - Greuther Furth

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 46 19 15 1 3 61 18 43

2. Borussia Dortmund 40 19 13 1 5 49 29 20

3. Hoffenheim 31 19 9 4 6 39 29 10

4. 1. FC Union Berlin 31 19 8 7 4 27 24 3

5. Freiburg 30 19 8 6 5 31 23 8

6. Bayer Leverkusen 29 18 8 5 5 42 30 12

7. RB Leipzig 28 19 8 4 7 36 23 13

8. Colônia 28 19 7 7 5 30 32 -2

9. Mainz 27 19 8 3 8 27 21 6

10. Eintracht Frankfurt 27 18 7 6 5 29 27 2

11. Bochum 23 19 7 2 10 17 27 -10

12. B. Moenchengladbach 22 18 6 4 8 24 33 -9

13. Hertha Berlim 22 19 6 4 9 21 38 -17

14. Wolfsburg 21 19 6 3 10 17 30 -13

15. Stuttgart 18 19 4 6 9 22 33 -11

16. Augsburg 18 18 4 6 8 18 29 -11

17. Arminia Bielefeld 17 18 3 8 7 16 24 -8

18. Greuther Furth 6 18 1 3 14 13 49 -36

