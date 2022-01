Líbia registra receita recorde por exportação de hidrocarbonetos

A Companhia Nacional líbia de Petróleo (NOC) anunciou um lucro líquido de US$ 21,5 bilhões em exportações durante o ano de 2021, um valor que não se alcançava há seis anos.

Os hidrocarbonetos são um setor vital para as finanças da Líbia, mas, com frequência, o setor é prejudicado pela instabilidade política do país.

"Impulsionado pelo aumento dos preços" nos mercados internacionais, "a receita líquida apenas em novembro e dezembro de 2021 obtida com as vendas de petróleo bruto, gás e outros derivados atingiu um nível recorde de US$ 4,3 bilhões", afirmou a NOC em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Líbia tem grandes reservas de petróleo, mas tenta, há dez anos, sair do caos em que o país ficou mergulhado após a queda do governo de Muammar Gaddafi, em 2011.

A economia do país foi afetada pelas profundas divisões entre as facções rivais no leste e oeste do país. Além disso, as instalações petroleiras também são alvo de ataques, ou são bloqueadas por grupos armados, com o objetivo de pressionar um ou outro lado.

Depois de muito tempo em queda, a produção subiu, até chegar à marca atual de 1,2 milhão de barris diários (mbd).

rb/fka/awa/bl/eg/tt

Tags