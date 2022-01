Lazio vence Salernitana (3-0) com dois gols do artilheiro Immobile

A Lazio venceu com tranquilidade em sua visita ao lanterna Salernitana por 3 a 0, neste sábado, pela 22ª rodada da Serie A, graças principalmente a uma dobradinha de Ciro Immobile, que volta ao topo da artilharia.

Immobile balançou as redes em menos de dez minutos. Seu primeiro gol saiu aos 7 minutos, com uma assistência de Sergej Milinkovic-Savic, e depois aos 10, com um passe de Pedro Rodríguez.

Com 17 gols nesta Serie A, Immobile agora supera o sérvio Dusan Vlahovic (Fiorentina), que tem 16.

Immobile poderia ter feito mais um no jogo deste sábado, mas sua cabeçada acertou o travessão aos 36 minutos).

Após sua grande partida, Immobile aproveitou para enviar uma mensagem aos 'tifosi' que criticam seu rendimento com a seleção italiana: "Sou campeão europeu (com a Azzurra na Eurocopa do ano passado) e as minhas estatísticas falam por si. Ganhei a Chuteira de Ouro (maior artilheiro da Europa), fui três vezes artilheiro da Serie A. São coisas que falam com eloquência, não preciso entrar em polêmicas", declarou ao microfone da DAZN.

O outro gol da Lazio no estádio do lanterna foi marcado pelo argentino Manuel Lazzarri (66).

A Lazio está provisoriamente em sexto lugar, três pontos à frente da Fiorentina (7ª) e da Roma (8ª), que recebem Genoa (19º) na segunda-feira e Cagliari (18º) no domingo, respectivamente.

A frágil defesa da Lazio não sofreu gol neste sábado, pela primeira vez em mais de dois meses, justamente desde o duelo em que venceu o Salernitana por 3 a 0 no dia 7 de novembro na primeira rodada do campeonato.

O clube de Salerno, que até o final de 2021 era propriedade do dono da Lazio, Claudio Lotito, sofreu assim uma derrota retumbante em seu primeiro jogo em casa desde a chegada do novo proprietário, o empresário italiano Danilo Iervolino.

Enfraquecida pela ausência de seis jogadores devido à covid-19 e do francês Franck Ribery por causa de uma lesão, a Salernitana continua seis pontos atrás do último time na zona de salvação, o Unione Venezia (17º).

No primeiro jogo deste sábado, o Torino subiu para o nono lugar, não muito longe da zona europeia, ao vencer a Sampdoria por 2 a 1.

Foi a quarta vitória em cinco jogos para a equipe de Turim.

No domingo, o líder Inter de Milão tem um duelo difícil fora de casa contra a Atalanta (4ª).

Os 'nerazzurri' chegam a esta rodada com um ponto de vantagem sobre o segundo, o Milan, que recebe a Spezia (16ª) na segunda-feira no San Siro.

-- Jogos da 22ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Sampdoria - Torino 1 - 2

Salernitana - Lazio 0 - 3

Juventus - Udinese

- Domingo:

(08h30) Sassuolo - Hellas Verona

(11h00) Unione Venezia - Empoli

(14h00) Roma - Cagliari

(16h45) Atalanta - Inter

- Segunda-feira:

(14h30) Bologna - Napoli

Milan - Spezia

(16h45) Fiorentina - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 49 20 15 4 1 51 16 35

2. Milan 48 21 15 3 3 46 23 23

3. Napoli 43 21 13 4 4 37 15 22

4. Atalanta 41 20 12 5 3 44 26 18

5. Juventus 38 21 11 5 5 32 21 11

6. Lazio 35 22 10 5 7 46 39 7

7. Fiorentina 32 20 10 2 8 34 29 5

8. Roma 32 21 10 2 9 35 28 7

9. Torino 31 21 9 4 8 29 20 9

10. Sassuolo 28 21 7 7 7 36 33 3

11. Empoli 28 21 8 4 9 34 42 -8

12. Bologna 27 20 8 3 9 28 33 -5

13. Hellas Verona 27 21 7 6 8 37 35 2

14. Udinese 20 19 4 8 7 28 34 -6

15. Sampdoria 20 22 5 5 12 29 40 -11

16. Spezia 19 21 5 4 12 21 41 -20

17. Unione Venezia 17 20 4 5 11 18 37 -19

18. Cagliari 16 21 3 7 11 21 42 -21

19. Genoa 12 21 1 9 11 20 39 -19

20. Salernitana 11 20 3 2 15 13 46 -33

