Karatsev derrota Andy Murray e conquista Torneio de Sydney

O russo Aslan Karatsev (20º do mundo) conquistou o torneio ATP 250 em Sydney, ao derrotar o britânico Andy Murray (135º), por 6-3 e 6-3, em pouco mais de uma hora e meia na final deste sábado (15).

Uma das grandes revelações de 2021, Karatsev, de 28 anos, conquistou seu terceiro título ATP.

Murray, ex-número 1 do mundo e que, aos 34 anos, ocupa o 135º no ranking no mundo após uma odisseia de lesões, disputou e perdeu sua primeira final em mais de dois anos desde seu título em Antuérpia, em outubro de 2019.

