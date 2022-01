Juve derrota Udinese e se aproxima do G4; Lazio vence com 2 gols do artilheiro Immobile

O argentino Paulo Dybala comandou a Juventus na vitória por 2 a 0 sobre a Udinese, neste sábado, pela 22ª rodada da Serie A italiana, no momento em que as negociações sobre sua renovação de contrato parecem paradas.

Com a braçadeira de capitão, na ausência de Giorgio Chiellini (poupado), o 'vice-capitão' argentino abriu o placar aos 19 minutos antes do americano Weston McKennie ampliar, de cabeça, aos 79 minutos.

Esta vitória permite à Juventus (5ª colocada com 41 pontos) alcançar provisoriamente a última equipe dentro da zona da Liga dos Campeões, a Atalanta (4ª), que recebe neste domingo o líder do campeonato, a Inter de Milão.

Dybala, longe de se deixar levar pela euforia após seu gol, obtido após uma assistência de Moise Kean, dirigiu um olhar desafiador para as arquibancadas.

A dúvida é se foi endereçado aos dirigentes da 'Juve'. As especulações na imprensa e nas redes sociais não demoraram a aparecer, embora mais tarde o jogador tenha explicado à rede de televisão DAZN que "estava procurando um amigo mas não o encontrava".

"O clube decidiu que conversaríamos em fevereiro ou março, então tenho que esperar. Estou à disposição do treinador", disse ele sobre sua possível renovação.

O seu gol acontece poucos dias depois de o CEO, Maurizio Arrivabene, ter jogado um balde de água fria nas negociações ao destacar que "cada um deve conquistar o seu lugar e mostrar o valor que lhe é dado".

O atual contrato de Dybala, no clube desde 2015, se encerra em junho. Há meses ocorrem conversas para definir os termos financeiros de uma renovação que parecia próxima, mas que nos últimos dias vem ficando mais distante.

O atacante argentino, bastante motivado para esta partida, quase marcou o segundo aos 65 minutos.

A Juventus não fez um grande jogo, mas produziu o essencial para derrotar a décima quarta colocada, que não soube aproveitar seus contra-ataques para tirar algo de positivo de Turim.

Mais cedo a Lazio venceu com tranquilidade em sua visita ao lanterna Salernitana por 3 a 0, graças principalmente a uma dobradinha de Ciro Immobile, que voltou ao topo da artilharia.

Immobile balançou as redes em menos de dez minutos. Seu primeiro gol saiu aos 7 minutos, com uma assistência de Sergej Milinkovic-Savic, e depois aos 10, com um passe de Pedro Rodríguez.

Com 17 gols nesta Serie A, Immobile agora supera o sérvio Dusan Vlahovic (Fiorentina), que tem 16.

Immobile poderia ter feito mais um no jogo deste sábado, mas sua cabeçada acertou o travessão aos 36 minutos).

Após sua grande partida, Immobile aproveitou para enviar uma mensagem aos 'tifosi' que criticam seu rendimento com a seleção italiana: "Sou campeão europeu (com a Azzurra na Eurocopa do ano passado) e as minhas estatísticas falam por si. Ganhei a Chuteira de Ouro (maior artilheiro da Europa), fui três vezes artilheiro da Serie A. São coisas que falam com eloquência, não preciso entrar em polêmicas", declarou ao microfone da DAZN.

O outro gol da Lazio no estádio do lanterna foi marcado pelo argentino Manuel Lazzarri (66).

A Lazio está provisoriamente em sexto lugar, três pontos à frente da Fiorentina (7ª) e da Roma (8ª), que recebem Genoa (19º) na segunda-feira e Cagliari (18º) no domingo, respectivamente.

A frágil defesa da Lazio não sofreu gol neste sábado, pela primeira vez em mais de dois meses, justamente desde o duelo em que venceu o Salernitana por 3 a 0 no dia 7 de novembro na primeira rodada do campeonato.

O clube de Salerno, que até o final de 2021 era propriedade do dono da Lazio, Claudio Lotito, sofreu assim uma derrota retumbante em seu primeiro jogo em casa desde a chegada do novo proprietário, o empresário italiano Danilo Iervolino.

Enfraquecida pela ausência de seis jogadores devido à covid-19 e do francês Franck Ribery por causa de uma lesão, a Salernitana continua seis pontos atrás do último time na zona de salvação, o Unione Venezia (17º).

No primeiro jogo deste sábado, o Torino subiu para o nono lugar, não muito longe da zona europeia, ao vencer a Sampdoria por 2 a 1.

Foi a quarta vitória em cinco jogos para a equipe de Turim.

No domingo, o líder Inter de Milão tem um duelo difícil fora de casa contra a Atalanta (4ª).

Os 'nerazzurri' chegam a esta rodada com um ponto de vantagem sobre o segundo, o Milan, que recebe a Spezia (16ª) na segunda-feira no San Siro.

-- Jogos da 22ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Sampdoria - Torino 1 - 2

Salernitana - Lazio 0 - 3

Juventus - Udinese 2 - 0

- Domingo:

(08h30) Sassuolo - Hellas Verona

(11h00) Unione Venezia - Empoli

(14h00) Roma - Cagliari

(16h45) Atalanta - Inter

- Segunda-feira:

(14h30) Bologna - Napoli

Milan - Spezia

(16h45) Fiorentina - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 49 20 15 4 1 51 16 35

2. Milan 48 21 15 3 3 46 23 23

3. Napoli 43 21 13 4 4 37 15 22

4. Atalanta 41 20 12 5 3 44 26 18

5. Juventus 41 22 12 5 5 34 21 13

6. Lazio 35 22 10 5 7 46 39 7

7. Fiorentina 32 20 10 2 8 34 29 5

8. Roma 32 21 10 2 9 35 28 7

9. Torino 31 21 9 4 8 29 20 9

10. Sassuolo 28 21 7 7 7 36 33 3

11. Empoli 28 21 8 4 9 34 42 -8

12. Bologna 27 20 8 3 9 28 33 -5

13. Hellas Verona 27 21 7 6 8 37 35 2

14. Udinese 20 20 4 8 8 28 36 -8

15. Sampdoria 20 22 5 5 12 29 40 -11

16. Spezia 19 21 5 4 12 21 41 -20

17. Unione Venezia 17 20 4 5 11 18 37 -19

18. Cagliari 16 21 3 7 11 21 42 -21

19. Genoa 12 21 1 9 11 20 39 -19

20. Salernitana 11 20 3 2 15 13 46 -33

