Equador recomenda suspender atividades na costa após vulcão causar tsunami no Pacífico

O Serviço Nacional de Gestão de Riscos (SNGR) do Equador recomendou neste sábado, 15, a suspensão das atividades no litoral do país sul-americano após o tsunami causado pela erupção de um vulcão nas ilhas Tonga, no Oceano Pacífico.

"Devido a um possível impacto da maré local e das fortes correntes, recomenda-se a suspensão das atividades marítimas e recreativas no litoral" do Equador e das Ilhas Galápagos, disse o SNGR em comunicado.

O secretário de Gestão de Riscos acrescentou que a suspensão das atividades na costa equatoriana será até as 17h locais (19h no horário de Brasília) no continente e até as 15h (18h no horário de Brasília) na região insular.

A erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai durou pelo menos oito minutos e enviou colunas de gás, cinzas e fumaça a vários quilômetros de altura.

Os moradores de Tonga fugiram para terrenos mais altos depois que a erupção provocou um tsunami com uma onda de menos de 1,5 metro observada na capital do reino de Tonga, Nuku'alofa.

Os Estados Unidos e o Chile também emitiram alertas de tsunami no sábado após a erupção.

