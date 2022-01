Equador cancela alerta de tsunami após erupção em Tonga

O Equador cancelou um alerta de tsunami para a costa continental do país neste sábado (15), mas continua monitorando as variações no nível do mar após a erupção de um vulcão nas ilhas Tonga, no Pacífico, informaram as autoridades.

"Suspende-se o alerta de tsunami para a costa continental do país, mas o estado de observação se mantém", disse o Serviço Nacional de Gestão de Riscos (SNGR) em comunicado.

Uma hora antes, a secretaria havia emitido um alerta de tsunami para a costa equatoriana "porque foram registradas perturbações significativas do nível do mar" de "50 cm" nas praias de La Libertad (província de Santa Elena), Manta (Manabí) e Esmeraldas.

A agência havia recomendado a suspensão das atividades marítimas e recreativas no litoral do Equador e das Ilhas Galápagos. Sirenes do sistema de alerta de tsunami soaram nas praias do país para alertar os visitantes.

Por sua vez, o Instituto Oceanográfico da Marinha (Inocar) indicou que "são registradas variações do mar na Baía da Academia, Ilha de Santa Cruz (arquipélago de Galápagos), de até 50 cm". Estas alterações têm sido constantes nas últimas horas, portanto, a entidade cancelou um alerta de tsunami que tinha sido emitido minutos antes para o arquipélago.

A SNGR indicou que a vigilância continuaria e alertou que "outros pontos da costa continental e insular podem sofrer distúrbios semelhantes".

A erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai durou pelo menos oito minutos e enviou colunas de gás, cinzas e fumaça a vários quilômetros de altura.

Os moradores de Tonga fugiram para terrenos mais altos depois que a erupção provocou um tsunami com uma onda de menos de 1,5 metro observada na capital do reino de Tonga, Nuku'alofa.

Os Estados Unidos e o Chile também emitiram alertas de tsunami no sábado após a erupção.

