Com 81 anos de casados, idosos já receberam parabéns da rainha da Inglaterra pela união

Qual a sua meta de relacionamento? Envelhecer do lado da pessoa amada? Pois isso aconteceu com Ron e Joyce Bond, de 102 e 100 anos, respectivamente. Eles vivem em Milton Keynes, cidade na Inglaterra. Eles são considerados o casal do Reino Unido com mais tempo juntos. Com 81 anos de união, no ano passado, o casal chegou a receber parabéns por escrito da rainha Elizabeth II pelo aniversário de casamento.

Os Bonds se casaram em 4 de janeiro de 1941. "Foi dito deles na época de seu casamento que não duraria muito. Quão errado as pessoas entenderam isso?”, comentou a filha do casal, Eileen. As informações são da BBC News.

A dupla concorda que foi amor à primeira vista e acredita que estão em pé de igualdade no relacionamento. "Não há chefe em nosso relacionamento. Nós dois damos e recebemos", diz Joyce Bond.

"Nunca esperávamos chegar a 81 anos de casamento. Sabemos que somos muito afortunados de ter alcançado este incrível objetivo. É uma sensação excelente. Às vezes a vida é difícil, mas trabalhamos juntos. Cuidamos um do outro, também", contou Ron.

O casal teve dois filhos, Eileen e Bill, e agora tem três netos e seis bisnetos. O Sr. Bond trabalhou em uma garagem da Shell antes de se aposentar, enquanto a Sra. Bond trabalhava na rede de supermercados Woolworths. A dupla se mudou para o vilarejo de aposentados em 2013.

Sua filha disse que seus pais são um "casal verdadeiramente inspirador". "Havia sempre uma recepção calorosa e muito amor por todos", disse ela. "O pai trabalhou duro para sustentar a família, enquanto a mãe trabalhava duro para manter nossa casa e nós limpos e arrumados". Eileen conclui: "Basta passar tempo com eles para saber que se amam e cuidam um do outro, mesmo depois de 81 anos de casados".



