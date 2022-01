City vence Chelsea (1-0) e abre vantagem de 13 pontos na liderança da Premier League

Dominador e seguro de sua superioridade, o Manchester City reforçou sua liderança da Premier League ao derrotar neste sábado o Chelsea (1-0), sobre o qual abiu uma diferença de 13 pontos depois de 22 rodadas.

A corrida pelo título parece cada vez mais definida, embora o Liverpool, 3º com 14 pontos, tenha dois jogos a menos e receba o Brentford neste domingo.

Mas além da diferença de pontos, o vice-líder pareceu impotente diante da máquina 'Citizen' no Etihad Stadium, o que deixa a sensação de que a equipe de Guardiola manterá sua posição até o final do campeonato.

Após 11 vitórias consecutivas, esperava-se um possível relaxamento do time da casa e os 'Blues' mais aguerridos, sabendo que talvez fosse a última chance deles de entrar na luta pelo título da Premier. Mas nada disso aconteceu.

O City, com um trio ofensivo composto por Phil Foden, Jack Grealish e Raheem Sterling, que pode oferecer ideias ao técnico Gareth Southgate para a seleção inglesa, no entanto, abriu o placar com um gol do astro belga Kevin de Bruyne.

O goleiro basco do Chelsea, Kepa Arrizabalaga, nada pôde fazer diante do chute de De Bruyne de fora da área a 20 minutos do final. Um disparo com efeito e bem colocado.

Potência hegemônica do futebol inglês nos últimos anos, com exceção de 2019/2020, quando o Liverpool soube aproveitar sua queda de rendimento, o City é o favorito indiscutível para conquistar sua quarta Premier em cinco anos.

-- Jogos da 22ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Brighton - Crystal Palace 1 - 1

- Sábado:

Manchester City - Chelsea 1 - 0

Wolverhampton - Southampton

Norwich City - Everton

Newcastle - Watford

(14h30) Aston Villa - Manchester United

- Domingo:

(11h00) Liverpool - Brentford

West Ham - Leeds

. adiados

Tottenham - Arsenal

Burnley - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 56 22 18 2 2 54 13 41

2. Chelsea 43 22 12 7 3 45 17 28

3. Liverpool 42 20 12 6 2 52 18 34

4. West Ham 37 21 11 4 6 39 27 12

5. Arsenal 35 20 11 2 7 33 25 8

6. Tottenham 33 18 10 3 5 23 20 3

7. Manchester United 31 19 9 4 6 30 27 3

8. Brighton 28 20 6 10 4 21 21 0

9. Wolverhampton 28 19 8 4 7 14 14 0

10. Leicester 25 18 7 4 7 31 33 -2

11. Crystal Palace 24 21 5 9 7 30 31 -1

12. Southampton 24 20 5 9 6 24 30 -6

13. Brentford 23 20 6 5 9 24 30 -6

14. Aston Villa 22 19 7 1 11 25 30 -5

15. Everton 19 18 5 4 9 23 32 -9

16. Leeds 19 19 4 7 8 21 37 -16

17. Watford 13 18 4 1 13 22 36 -14

18. Burnley 11 17 1 8 8 16 27 -11

19. Newcastle 11 19 1 8 10 19 42 -23

20. Norwich City 10 20 2 4 14 8 44 -36

