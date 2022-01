Brasileiro é preso após assumir identidade de criança morta para se passar por americano

Um comissário de bordo da empresa aérea United Airlines foi preso pelo governo dos Estados Unidos após a descoberta de que ele assumiu, por mais de 23 anos, a identidade de uma criança morta em 1979 no país. Brasileiro e criado em São Paulo, Ricardo César Guedes é acusado de roubar a identidade de William Ericson Ladd, nascido em 1974 e que faleceu em um acidente de carro cinco anos depois.

Segundo o portal Business Insider, a mudança de nome ocorreu em 1998, quando Ricardo passou a usar um passaporte americano com o nome da vítima para tentar trabalhar na United Airlines. Nascido em São Paulo em 1972, ele conseguiu renovar seu passaporte seis vezes até a descoberta de indícios de fraude pelo Departamento de Estado, em 2020.

No seu pedido mais recente de renovação de passaporte, há dois anos, o brasileiro queria mudar “seu” nome acrescentando “Caldas” - que viria da cópia de sua certidão de casamento com uma pessoa que teria esse sobrenome. Em julho de 2021, Debra Lynn Hays, mãe do verdadeiro William Ericson Ladd, confirmou o nascimento e a morte de seu filho aos investigadores.

Ainda de acordo com o Business Insider, investigadores conseguiram rastrear a identidade de Guedes e relacioná-la às suas origens no Brasil a partir das impressões digitais que estavam em um documento com o qual ele entrou nos Estados Unidos pela primeira vez nos anos 1990, ainda como brasileiro. Após a comparação entre essas digitais e as que Ricardo enviou para tentar o emprego na United Airlines, descobriram a correspondência.

Em nota, a United Airlines disse que Ricardo César Guedes não estava mais na empresa. O brasileiro foi acusado de fornecer declaração falsa em pedido de passaporte, se passar falsamente por um cidadão americano e entrar em uma área segura do aeroporto sob falsos pretextos. Guedes foi preso em setembro de 2021 no Aeroporto Intercontinental George Bush.



